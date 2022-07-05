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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Perez: "Silverstone, pes etmemenin önemli olduğu yarışlardan birisiydi"

Red Bull pilotu Sergio Perez, podyuma çıktığı Silverstone'da, asla pes etmemenin önemini bir kez daha gördüğünü dile getirdi.

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Perez: "Silverstone, pes etmemenin önemli olduğu yarışlardan birisiydi"
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Silverstone'daki yarış ikinci kez başladığında Charles Leclerc ile savaşan Perez, ön kanadına hasar verdi ve kırık kanadı değiştirmek için erkenden pite girmek zorunda kaldı.

Bundan ötürü de yarışa son sırada geri döndü. Fakat güvenlik aracının da yardımıyla ikinciliğe çıkan Perez, hafta sonundan memnun olduğunu söyledi.

Perez, "İlk turda Charles'la olan mücadelede pek şanslı değildim. Orada üç araçlık yer yoktu ve maalesef bunun bedelini ben ödedim. Diğer iki araç çok az hasar aldı veya hiç hasar almadı."

"Benim ise ön kanadım kırıldı. Pite girmek zorunda kaldım ve son sıraya düştüm. Her tur pozisyon kazanmaktan başka çarem yoktu."

"Orta lastikler çok iyi dayandı ve yarışın sonunda güvenlik aracı geldiği için çok şanslıydım. Bu sayede podyum için mücadele etme şansım oldu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Son turlarda Lewis Hamilton ile harika bir savaş verdik. Onunla mücadele etmeyeli uzun zaman oldu ama hazırdım. Aynı şey Charles için de söylenebilir. Çok agresif ama adil davrandı. Savaşın taraftarların da hoşuna gittiğine eminim."

"Genel anlamda özellikle lastikleri çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum."

"İlk bölümün sonuna doğru pit stop için gerekli farkı yakalamam gerekiyordu ama sonlara doğru hızımı korumak benim için  gerçekten zorlaştı. Fernando Alonso ve Lando Norris ile savaşıyordum, pit stoptan sonra onların önünde dönmeye çalışıyordum."

"Güvenlik aracının gelişi, dördüncü sıraya çıkmama yardım etti. Sonrasında da bu harika son turlar geldi. Bana alt kategorilerde verdiğimiz mücadeleleri hatırlattı. O dönem hepimiz savaşıp, güzelce eğleniyorduk."

"Sonuç olarak kaotik bir hafta sonunun ardından benim ve takım için güzel bir son oldu. Bu hafta en iyi durumda olmasam da ikinci sıra mükemmel bir sonuç oldu."

"Pistteki mücadeleden de epey keyif aldım. Tekerlek tekerleğe savaştık ve kalp atışlarımız tavan yaptı. Sonuç olarak bu, pes etmemenin önemli olduğu yarışlardan birisiydi."

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