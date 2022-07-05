Binotto: "Leclerc'in pozitif kalması gerekiyor"

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Carlos Sainz, Charles Leclerc'in güvenlik aracı periyodunda pistte tutulmasının ardından son bölümde avantaj elde etmiş ve takım arkadaşını pist üstünde geçerek kazanmıştı.

Lider giderken, son bölümde üç sıra birden kaybeden ve arka arkaya beşinci kez podyum dışında kalan Leclerc, mevcut durumdan mutsuzdu ve bundan dolayı yarışın ardından suratının asık olduğunu görülebiliyordu.

Neden çift pit stop yapmadıkları sorusuna Binotto şöyle yanıt verdi: "Pitlerde aynı anda iki araç için yeterli mesafe olmayacağını düşündük."

"Bu yüzden hangi aracı pistte tutacağımızı seçmek zorundaydık: İlk aracı mı seçecektik? Yoksa ikincisini mi?"

"Sonunda pit stopa Carlos'u almaya karar verdik çünkü o anda Charles öndeydi ve onu çağırırsak rakiplerimizin nasıl davranacağını bilmiyorduk."

"Pit stoplarda Charles'ın değil, Carlos'un pite alınması gerektiği bizim için netti. Fakat yumuşak lastiklerin çabuk aşınacağını ummuştuk fakat öyle olmadı."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, in a press conference Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Kapalı kapılar ardında konuşacak veya tartışacak bir şey yok. Yarıştan sonra yanına gittiğimde, hayal kırıklığını anladığımı söyledim."

"O, harika bir yarış çıkardı, başlangıçta elinden geleni yaptık ve son bölümde herkes yumuşak lastiklere geçerken, o sert lastikle pistteydi. Yani Charles bugün çok iyi sürdü, iyi savunma yaptı ve elbette mutlu olması için hiçbir nedeni olmasa da sakin ve pozitif kalması gerekiyor."

Binotto, Sainz için mutlu olduğunu da ekledi.

"Bence Carlos bugün güçlü yanlarını gösterdi ve doğru zamanı bekledi. Rakiplerinin küçük hatalar yaptığı sıralama turlarında da aynı şey vardı. Her zaman şansını bekliyor ve öne geçmeye çalışıyor. Sıralama turlarında iyi bir tur çıkardı ve pole pozisyonunu aldı."

"İstikrar Sainz'ın ana gücü. Sonuna kadar savaşıyor ve fırsatlar çıktığında onları değerlendiriyor. Onun adına mutluyum çünkü ilk bu onun ilk zaferi. Bu, bir sürücü için önemli bir şey ve yarışı Ferrari ile kazandığı için bu başarının önemi daha da artıyor. Bu, hak edilmiş bir başarı."

Son olarak Mercedes'in performansıyla ilgili Binotto, "Mercedes'in yeniden rekabetçi olmasına sevindik. Elbette her şeyden öncence şampiyona için iyi bir haber."

"Ayrıca ana rakibimizden de puan alıyorlar. Fakat araçlarının düzenli olarak rekabetçi olup olmayacağı konusunda şüphelerim var çünkü sıralama turlarında çok gerideydiler. Bakalım sonraki yarışlarda nasıl olacaklar?"

"Elbette aracı geliştirmek ve karşılaştıkları sorunları çözmek için büyük bir çaba ve kaynak harcıyorlar. Görünüşe bakılırsa bunlar sonuç veriyor." dedi.