Steiner: "Benim takımım, benim yönetme tarzım"

Haas takım patronu Steiner, ne düşündüğünü açıkça söylemesiyle biliniyor. Kendi sürücülerinden biri hakkında olsa bile fikrini belirtmekten çekinmiyor.

Takım patronu, geçen yıllarda eski sürücüsü Romain Grosjean'ı, "çok zorlu" ve "yönetilmesi zor" olduğunu söyleyerek azarlarken, bu yıl hem Nikita Mazepin hem de Mick Schumacher'e öfkeleniyor.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Steiner'a karşılık verdi.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, "Bir sürücü olarak buna katlanmazdım ve yakasından tutardım."

"Hiçbir sürücü, takım patronunun kendisini nasıl eleştirdiğini, herkesin içinde okumak istemez. Bu, takım içerisinde kalmalı." dedi.

Steiner, Schumacher'den veya başka birinden yönetim tavsiyesi almayacağını açıkça belirtti.

Sport1.de ile yaptığı röportajda, "Herkesin kendi yönetim tarzı vardır. Benim de var."

"Ben takım yöneticisiyim ve kimseye işlerimi nasıl yaptığımı söylemek zorunda değilim. Gelecekte de bunu halka, sürücülere veya basına sormayacağım." dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1, with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021, Haas için zorlu bir sezon oldu, takım sadece tek bir puan bile alamadan griddeki en yavaş araca sahip olmakla kalmadı, aynı zamanda Steiner takım içi sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kaldı.

Kendileri için bir isim yapmaya kararlı iki çaylak, çoğu zaman sadece gridin arkalarında birbirleriyle yarıştı ve birkaç kez de temas yaşadı.

Her ikisi de şikayetlerini basına taşıdı ve takım arkadaşlarını medyada eleştirdi.

Steiner bu sefer bir şekilde kapıları kırmamayı başardı.

Steiner, “Bu yıl aslında çok sakin kaldığımı görüyorsunuz, değil mi?”

"İkisi arasında sezon başında ve ortasında birkaç kaza ve anlaşmazlık yaşandı."

"Kolay olmasa da ikisinin birbirini anlamasını sağladık. Sınırların nerede olduğunu anlattık."

"Olayın büyüyeceğini düşündüğümde, halkın görüşünü dikkate almadan kendi çözüm şeklimi kullandım."

“İkisi de birbirine saygı duyuyor. Her zaman aynı fikirde olmak zorunda değiller ama saygı olmalı. En iyi arkadaş olup olmadıkları umurumda değil."

“Önce biriyle sonra diğeriyle değil, ikisiyle birlikte konuşmayı tercih ediyorum. Aksi takdirde sadece bir elçi olursunuz. Bunun için vaktim yok."

"İkisiyle de oturuyorum, genellikle yarış mühendislerini de yanıma alıyorum ki bilsinler. İnsanların zihnine yer etmesi için genellikle birkaç toplantı gerekiyor ancak daha sonra genellikle işe yarıyor.” dedi.