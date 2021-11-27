Raikkonen, Alfa Romeo'nun Katar'daki performansına şaşırmış

Alfa Romeo, 2022'ye odaklanmak için 2021 aracına çok az zaman harcadı ve bu sezonun büyük bölümünde kendilerini orta grup mücadelesinden kopuk buldular.

Başlangıçta Katar Grand Prix'sinde de aynı durum gerçekleşecek gibi görünüyordu çünkü Q1'de hem Raikkonen hem de takım arkadaşı Antonio Giovinazzi elendi.

Ancak yarış günü geldiğinde, Raikkonen kendisini orta grupla yarışacak hızda buldu ancak yarışı 14. sırada tamamladı.

Raikkonen'in hızı kendisine bir sürpriz oldu ancak biraz daha fazlasının da olabileceğini söyledi.

Raikkonen, "Bazılarıyla yarışmak güzeldi ama sıralamalar ile hemen hemen aynıydı: her yerde hızımız biraz eksikti."

"Yarışta ilerledikçe araç daha iyiye gidiyordu. Bazı pozisyonlar kazandık, sonunda yetişiyordum ama hızım biraz eksikti, bu açıdan yazık oldu."

"Şaşırdım. 1. virajda birçok aracı geçmeyi başardım ve biraz daha zor olacağını düşünmüştüm." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Giovinazzi'nin, Katar Grand Prix'sinin sonunda Williams'ın önünde olma hedefi vardı ve hem kendisi hem de Raikonnen bunu başardı.

Yarışı 15. sırada tamamlayan Giovinazzi, bundan daha fazlasının “imkansız” olacağını söyledi.

Giovinazzi, "Cuma ve Cumartesi günü, hedefimizin, ön tarafta herhangi bir sorun yaşamadan Williams ve Haas'ın önünde olmak olduğunu belirlemiştik."

"Sonunda başardık, harika bir ilk tur geçirdik ve hızımız bu kadardı."

"İki pit stop yapmayı seçtik ve bence sorun olmadı. İkinci pit stoptan sonra bir Williams'ın arkasında sıkışıp kaldım, orada biraz zaman kaybettik ama yaptığımızdan daha fazlası imkansızdı." dedi.

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, 14. ve 15. sıranın mümkün olan en iyi sonuç olduğu konusunda hemfikir oldu ve takımının yarış hafta sonu boyunca hasarla başa çıkmakta başarılı olduğunu, "iyi bir toparlanma sürüşü" yaptıklarını belirtti.

Vasseur, "Zor bir hafta sonundan sonra, araçlarımız için oldukça zor olan bir pistte daha iyi bir Pazar günü geçirdik."

"Antrenmanlar, sıralama turları ve yarış boyunca hızımız seanslar sırasında aldığımız bazı hasarlardan etkilendi. Bu yüzden Haas ve Williams'ı geride bırakarak iyi bir toparlanma sürüşü yapmak iyiydi."

"Her iki sürücü de başlangıçta gerçekten iyi iş çıkardılar, bazı iyi geçişler yaptılar ve sonunda [Daniel] Ricciardo ve [Yuki] Tsunoda'ya üç saniyeye kadar yaklaşmayı başardık. 14. ve 15. pozisyonlar, elde edebileceğimizin en fazlasıydı ve bunu başardık.” dedi.

Alfa Romeo, 2021 sezonunun bitmesine iki yarış kala, Williams'ın 12 puan gerisinde, takımlar şampiyonasında 9. sırada yer alıyor.