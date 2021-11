Coulthard: “Alonso’nun hâlâ hıza ve açlığa sahip olması güven verici”

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Alonso, 2014’ten sonraki ilk podyumunu geçtiğimiz hafta sonu Katar’da aldı.

2021’de spora geri dönen İspanyol sürücünün, bu sezon podyuma çıkma umutları azalmaya başlamıştı. Ancak Katar Grand Prix’si, bu şüpheleri sonlandırdı.

Max Verstappen ve Valtteri Bottas’ın aldığı grid cezalarıyla beraber Losail pistindeki yarışa üçüncü sıradan başlayan Alonso, yarış boyunca lastiklerine iyi baktı ve diğer sürücülerin lastik sorunları yaşamasıyla podyuma çıkmayı başardı.

Alonso, üçüncü şampiyonluğu elde etmek istiyor. Coulthard, Alonso’nun Katar’da gösterdiği “hızın” ve “açlığın”, şampiyonluk isteğinin hâlâ yer aldığını kanıtladığını söyledi.

Channel 4’a konuşan Coulthard, “Bu, Formula 1 için iyi. Fernando’nun hâlâ hıza ve açlığa sahip olması güven verici.”

“Araç da Katar’da iyi bir durumdaydı. Önemli parçalarda herhangi bir değişiklik yapmadıklarına eminim. Sadece, aracın tarzı bu akıcı piste uyuyor.”

“Ocon’un Budapeşte’deki galibiyeti kadar olmasa da bu sonuç, takımın üzerindeki baskıyı biraz hafifletecek. Onlar için karışık bir sezon oluyor.” dedi.

Sezonun bitimine iki yarış kala beşinci sırada yer alan Alpine, AlphaTauri’nin 25 puan önünde yer alıyor.

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images