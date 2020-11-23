Steiner, Bahreyn'in yine Haas'a uymasını umuyor

Haas, Bahreyn'de genellikle iyi sonuçlar almayı başardı. 2016'da Romain Grosjean, takımın en iyi sonucu olan beşinciliği burada almıştı.

2017'de Grosjean sekizinci olmayı başardı, 2018'de Kevin Magnussen altıncı başladığı yarışı beşinci bitirdi.

2019'da ise, Magnussen tekrar altıncı sıradan başladı ancak lastik sorunları yüzünden günü puansız kapattı.

Haas patronu Gunther Steiner, Bahreyn'in Haas için genelde iyi geçen bir yarış olduğunu ve bu durumun bu yıl tekrarlanmasını umduklarını söyledi.

Steiner, "Bahreyn'deki pist her zaman aracımıza uygun oldu. En azından 2016'dan 2018'e kadar olan durum buydu."

"Bu yarışlarda her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyorum. Bu pistte her zaman oldukça iyi bir performans göstermemizin belirli bir açıklaması yok. Sadece bu yıl öyle olmasını çok istediğimi ekleyebilirim." dedi.

Steiner'a Türkiye'de şartlar da soruldu ve bunu üzerine şöyle dedi: "Bu şartlar türünün ilk örneğiydi. Bununla bir şekilde başa çıkmak zorunda kaldım. Organizatörler ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ve onları hiçbir şey için suçlayamam. Sadece her şey onların aleyhindeydi."

"Görünüşe göre yeni asfaltı attıklarında yağmur yağıyordu, bu yüzden pistte sürüş yapmaları imkansızdı. Pek çok şey planlandığı gibi gitmedi ve böyle bir hafta sonu ortaya çıktı. Yüzey sadece kaygan değildi, aynı zamanda yağmur yağıyordu ve bu da tabloyu daha da kötüleştirdi."

"Genel olarak bunu kabul etmeli ve devam etmeliyiz. Çünkü özel bir durumdu. Yarış iyi geçti, ancak bu tür şeylerin standart hale gelmesini istemem."