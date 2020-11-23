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Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"

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Coulthard: "Hem Schumacher hem de Hamilton 'olağanüstü' sürücüler"
Ekleyen:
, Editör

Eskİ F1 pilotu David Coulthard Michael Schumacher ve Lewis Hamilton hakkında konuştu.

Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde yedinci dünya şampiyonluğunu kazandı ve Schumacher'i yakalamış oldu.

İngiliz pilot bu yıl ayrıca Schumacher'in podyum ve galibiyet sayısını da geride bıraktı.

Pek çok kişi Hamilton'ın Schumacher kadar başarılı olmasının temel sebebinin sahibi olduğu araç olduğunu düşünüyor, ancak her iki pilot da karşı yarıştan Coulthard aynı fikirde değil.

Coulthard, Stats Perform News'e şöyle dedi: "Elbette Michael yarışmaya devam ediyor olsaydı ve hâlâ en iyi formunda olsaydı, kendisiyle eşit bir rakiple başa çıkmak zorunda kalacaktı."

"Çünkü Michael'ın olağanüstü bir pilot olduğunu düşündüğüm kadar, Lewis'in de  olağanüstü bir pilot olduğunu düşünüyorum. Bence İstanbul'daki yarışta şampiyonluğunu kazanma şekli, onun ne kadar iyi bir pilot olduğunu göstermek için mükemmel bir yoldu."

“Çok zor şartlarda, altıncı sıradan geldi ve sonunda oldukça büyük bir farkla kazandı."

"Bu yüzden hiç kimse onun gerçekten en iyisi olduğundan şüphe etmemeli. Sadece kendi neslinin değil, aynı zamanda bir bütün olarak spor tarihindeki en iyi sürücülerden bir tanesi."

Schumacher'in en iyi yıllarını geçirdiği Ferrari, bu yıl son yılların en kötü sezonunu geçirdi ve bir yarış dahi kazanamadı.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, arrives on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, arrives on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Yine de Coulthard'ın İtalyan takımının en kısa zamanda eski formuna döneceğinden şüphesi yok.

"Bu sezonki performans, dünyanın dört bir yanındaki Ferrari fanlarını açık şekilde hayal kırıklığına uğratıyor. Tabii ki Ferrari için de çok büyük bir hayal kırıklığı oldu."

"Elbette sorunlar yaşadıklarını kabul ediyorlar ve bu sadece pistte olanlarla değil, CFD'de yapılan gelişim çalışmalarında da görülüyor."

"Motorlarının artık o kadar verimli olmadığı ortada. Ancak Charles Leclerc harika bir genç sürücü ve gelecek yıl Carlos Sainz da bu takıma katılacak."

"Sebastian Vettel, kendi seviyesindeki bir profesyonelden beklenmeyecek bir düşüş yaşadı, ki bu biraz kafamı karıştırdı."

"Ama Ferrari geri dönecek ve yeniden kazanacak. Önümüzdeki yıl, kurallarda yalnızca küçük değişiklikler olacak. Fakat aracın arka tarafında önemli değişiklikler yapılmasına izin veriliyor. Yeni Ferrari motorunun gelişim aşamasında olduğunu düşünüyorum ve umarım bu konuda ilerleme kaydederler."

"Michael Schumacher'in zamanında Ferrari baskındı, ardından Red Bull Racing'in dominasyonu başladı ve şimdi Mercedes'in baskın olduğu bir dönem var. Ancak her dönem sona eriyor ve eminim Ferrari geri dönecek."

 
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Editör Kemal Şengül

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