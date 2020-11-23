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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Diğer pilotların övgülerinden memnunum ama bunlar arka planda"

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Russell: "Diğer pilotların övgülerinden memnunum ama bunlar arka planda"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

George Russell Formula 1’in en iyi pilotlarından aldığı övgülerden çok memnun olduğunu ama bunları arkaplana iterek kendini pist üstünde göstermek istediğini söyledi.

2019 başında Williams’la F1 çıkışını yaptığından beri Russell hiç bir takım arkadaşı tarafından sıralamalarda geçilemedi ve Türkiye Grand Prix’sinden sonra bu rekorunu 35-0 olarak devam ettiriyor.

Henüz F1’de bir puan kazanamamasına rağmen Russell, F1 dünya şampiyonları Lewis Hamilton ve Fernando Alonso da aralarında olmak üzere diğer birçok pilot tarafından övgü dolu sözlerin alıcısı oldu.

Fakat Russell, F1 kariyerine diğerlerinin pozitif yükseltmelerine çok maruz kalmadan yön vermek istediğini ve performans göstermek için en büyük baskının diğer pilotların beklentilerinden değil yine kendisinden geldiğini söyledi.

Motorsport.com tarafından aldığı övgülerin kendisi üstündeki etkisi sorulduğunda Russell: “Tabii ki bu yorumları büyük memnuniyetle karşılıyorum, hiç kuşkunuz olmasın.”

“Ama neredeyse arka plan müziği gibi çünkü her hafta sonuna girerken performans göstermeye devam etmem gerektiğini biliyorum.”

“Bu isimler tarafından sırtımın sıvazlanması her ne kadar güzel hissettirse de bu övgüleri pist üstünde yaptıklarımla desteklemem gerekiyor.”

“Bu tür yorumların kafamın içine dolmasına her zaman engel olmaya çalıştım. Bu sporu kendim ve ailem için yapıyorum.”

“En büyük baskıyı kendimden hissediyorum, başkalarından değil.”

Russell 2017 yılından beri Mercedes’in genç sürücü programının bir parçası ve birçokları tarafından Alman takımda gelecekte Lewis Hamilton ya da Valtteri Bottas’ın yerini alacak isim olarak görülüyor.

Imola’da güvenlik aracının arkasındaki kazası sonrasında 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton Russell’a ulaşarak desteğini göstermiş ve ona: “Hata yapmak ve bunun acısını hissetmek normal.” mesajını iletmişti.

Motorsport.com tarafından mesaj sorulduğunda Hamilton, Russell’ın yaptığı hata sebebiyle kendisini yıpratmasını istemediğini belirtmişti.

Hamilton: “Baktığınızda yaptıkları Alonso’yla benzer; birçok pilot gerilerdeki takımlara geliyor, büyüme ve gelişme imkanına sahip oluyor, bir takıma liderlik ediyor ve hatalar yapabiliyor.”

“Bu sene her şeyin üstesinden gelişi çok güzeldi ve sıklıkla o aracı Q2’ye çıkarabilmesi, çok iyi sonuçlar elde etmesi...”

“Sürüşünden gerçekten çok etkileniyorum, büyümesinden gördüğüm kadarıyla bence o gerçekten sporun geleceği.”

“Bu sporun geleceği olabilecek bir çok pilot var ama o, gelişimini görmeye sabırsızlandıklarım arasında.”

“İleride şampiyon olacak potansiyele sahip olduğundan hiç kuşkum yok.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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