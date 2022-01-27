Steiner: "Schumacher ve Mazepin arasındaki ilişki artık çok daha iyi"

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Haas takım patronu Guenther Steiner, RacingNews365.com ile yaptığı röportajda, 2021'de pistte yaşadıkları bazı tartışmaların ardından Mick Schumacher ve Nikita Mazepin arasındaki ilişkinin düzeldiğini anlattı.

Haas takımı, 2022 sezonunda yapılacak kural değişikliklerine odaklanmak için 2021 aracını geliştirmemeyi tercih etti. Bu nedenle takımın iki çaylağı Schumacher ve Mazepin, genellikle kendilerini gridin en arkasında buldular ve sadece birbirleriyle mücadele edebildiler.

İki çaylak sezon boyunca birbirleriyle bazı kazalara karıştılar ve Schumacher, Mazepin'i takımı düşünmemekle suçladı.

Steiner, bunlara rağmen yıl içerisinde ilişkilerinin iyileştiğini ve sürücülerinin birbirlerine karşı artık daha fazla "saygı" duyduklarını söyledi.

Steiner, RacingNews365.com'a, "Geçen yılki durumun çok daha iyiye gittiğini düşünüyorum."

"Bir yarıştan sonra oturduğumuzu ve benim, 'Çocuklar, size sürekli ne yapmanız gerektiğini söyleyemem. Yolunuzu sizin bulmanız gerekiyor, birbirinize hasar vermemelisiniz çünkü bu sizin için de takım için de iyi değil.' dediğimi hatırlıyorum."

"Bence beni dinlediler, daha sonrasında gerçekten gelişme gördüm. Bir daha çarpışmayacaklarına dair yemin edebilir miyim bilmiyorum ama bence birbirlerine karşı çok daha fazla saygıları var." dedi.

Steiner, çarpışırlarsa kimsenin bir şey kazanmayacağını anladıklarında da bir şeylerin değiştiğini belirtti.

Takım patronu, "Bence kaza yaparlarsa sadece kendilerine zarar verdiklerini anladılar çünkü kazanan kimse yoktu."

"Takım arkadaşına çarparsan ne kazanırsın? Hiçbir şey kazanmazsın, sadece kendine ve takıma zarar verirsin. Bence bunun genç oldukları için olduğunu anladılar." dedi.

Bu yaşananlar Haas için bir ilk değildi, Kevin Magnussen ve Romain Grosjean de takım için yarışırken bazı kazalar yaşamışlardı.

Steiner, "Birkaç yıl önce Kevin ve Romain ile de benzer problemler yaşadık."

"Ben de, 'Size ne istediğimi söylerim ama en sonunda kendiniz için ne yapmanız veya ne yapmamanız gerektiğini bilecek kadar büyümüş olmanız gerek.' dedim."

"Benim için değil, onlar için. Çünkü bir noktada bütün bunlar eskiyecek ve bir şeyler değiştirilecek. Sonsuza kadar bununla ilgilenmeyeceğim." dedi.

Schumacher ve Mazepin, 2022'de Haas ile F1'deki ikinci sezonlarına girecekler. Takım, 2022'de orta gruba döneceklerinden umutlu.