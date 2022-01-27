Giovinazzi: “Zhou'nun F1'de olmayı hak etmediğini söyleyemem"

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Antonio Giovinazzi'nin geleceği, geçen yılki sezonda epey belirsizdi. Yıl boyunca geleceğiyle alakalı pek çok spekülasyon vardı ve yıl sonunda da koltuğunu kaybedeceği açıklandı.

Yeri için 2021 Formula 2 şampiyonasını üçüncü bitiren ve finansal desteğe sahip olan Guanyu Zhou seçildi.

Giovinazzi karar açıklandığında tepki göstermiş ve sonuçlardan ziyade paranın ön planda tutulduğunu belirtmişti.

Fakat Motorsport.com'la yaptığı son röportajda biraz daha farklı düşünüyordu.

İtalyan pilot, şöyle dedi: "En iyi sezonum olduğunu düşündüğüm bir yılın ardından koltuğumu kaybettiğim için çok üzgünüm."

“Belki de en büyük hayal kırıklığı bundan kaynaklanıyordu."

"İyi performans gösteremediğiniz ve takım arkadaşınızla aynı seviyeyi yakalayamadığınız bir sezondan sonra gönderilirseniz, bunu kabul etmeniz kolay olur. Fakat benim durumumda böyle bir şey yoktu."

"Hal böyle olunca kararı kabul etmek benim için çok daha zor oldu."

"Fakat bunun Formula 1'de ilk kez yaşanmadığını ve son da olmayacağını biliyorum. Şimdi bu duruma düşen kişi benim."

"Zhou'yu suçlayamam çünkü sonunda Formula 2'de başarılı oldu ve süper lisans almaya hak kazandı. 2022'de yakaladığı fırsatı hak etmediğini söyleyemem."

Giovinazzi, Alfa Romeo'ya karşı kin duyup duymadığı sorulduğunda, "Hayır, hiçbir şey duymuyorum."

"Orada elimden geleni yaptım. Şimdi sayfayı çevirdim ve geleceği sabırsızlıkla bekliyorum."

"Hâlâ gencim ve çok çalışmaya devam edersem yarışmaktan hâlâ büyük keyif alabileceğimi biliyorum. Tek düşündüğüm bu." dedi.