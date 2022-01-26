Shwartzman, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

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Ferrari'nin Fiorano'da yapmayı planladığı test, gecikmeli de olsa bugün başladı. Ferrari, 2018 SF71H'yi öğleden sonra çalışır hale getirdi ve direksiyona genç yetenek Robert Shwartzman geçti.

Rus sürücü, öğleden sonra toplam 44 tur attı. Bu da yaklaşık 131 kilometreye denk geliyor.

Shwartzman'ın attığı en hızlı 57.29 olurken, günü herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamış oldu.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari

Ferrari, normalde testi 2021 SF21 ile yapacaktı ancak Mercedes'in müşteri ekiplerinden birisi buna karşı çıktı ve testin gerçekleşmesine izin verilmedi. Bu, Ferrari'nin yaklaşık 1.5 gününe mâl oldu. En çok da Carlos Sainz ve Charles Leclerc etkilendi.

Çünkü Sainz ve Leclerc'in normalde tam gün sürüş yapması bekleniyordu. Fakat test kısaldığı için artık her iki pilot da yarımşar gün sürüş yapacak.

Yarın sabah direksiyona Sainz geçecek. Öğleden sonra ise kokpiti Leclerc devralacak.

Cuma günü tüm gün Shwartzman'ın sürüş yapması ve testleri noktalaması bekleniyor.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari