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Formula 1 Haberler

Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı

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Spa-Francorchamps pistinin yetkilileri, geçen hafta yaşanan şiddetli selin yarattığı hasarın onarıldığını doğruladılar.

Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı

Sel sırasında bir Spa Euro yarışı gerçekleşiyordu ancak organizatörler La Source ve Eau Rouge arasında aşağı inen bir su akıntısı fark ettikleri anda pistteki faaliyetlere son verildi.

Ayrıca yakındaki bir nehrin de taşmasıyla birlikte pist çamurla karışık su kütleleri ile doldu. Bu nedenle gelecek yarışların düzenlenebilmesi için pistin zarar gören yaklaşık 30 metrelik bir kısmının asfaltının yenilenmesi gerekiyordu. Üstelik pistin sadece sudan değil, büyük oranda çamur ve topraktan da temizlenmesi de lazımdı.

 

Bugün ise tüm çalışmaların tamamlandığı ve hasarın onarıldığı açıklandı.

Pistin CEO'su Nathalie Maillet, sel ardından yaptığı açıklamada, "Bu kararı, herkesin güvenliğini göz önünde bulundurarak aldık. Kötü hava durumu ve beraberinde getirdiği hasar, bize başka bir seçenek bırakmadı."

“Cuma öğleden sonra bu olayı olumlu bir tutumla karşılayan tüm personelimiz, taşeron işçilerimiz ve birçok kişi pisti mümkün olan en kısa sürede eski haline getirebilmek için çok çalışıyorlar. Cumartesi sabahı, iş faaliyetleri sabah 6'dan itibaren devam etti.” dedi.

Bunun yanı sıra büyük miktarda su ve çamurun etkisi nedeniyle, eski pit yolunun aşağısındaki ve Eau Rouge'daki taş duvarlar, hasarın bir sonucu olarak takviye edilmesi ve onarılması gerekti.

Formula 1, ağustos ayının sonuna doğru Belçika Grand Prix'si için ünlü piste geri dönecek.

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