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Bottas, Mercedes'teki geleceğinin önümüzdeki aylarda netleşmesini bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, henüz Mercedes'le 2022 için görüşme yapmadığını ve geleceğinin birkaç ay içerisinde netleşebileceğini belirtti.

Bottas, Mercedes'teki geleceğinin önümüzdeki aylarda netleşmesini bekliyor

Bottas, Azerbaycan Grand Prix'sinde ancak 12. sırada finiş gördü ve kendisi adına oldukça kötü bir hafta sonu geçirdi. Bir önceki yarış Monako'da ise ikinci giderken lastiği yerinden çıkarılamadığı için yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Fin pilot önceki yarışlarda da oldukça şanssızdı ve aynı zamanda çok istikrarsız bir görüntü çizdi.

Mercedes pilotunun sözleşmesi sona eriyor ve uzun süredir koltuğu için George Russell'ın adı geçiyor.

Bakü'de soruları yanıtlayan Bottas, Gümüş Oklar'la yeni kontrat görüşmeyi yapıp yapmadığı sorusuna yanıt verdi.

Bottas, "Öncelikle henüz hiçbir şey hakkında konuşmadığımızı söylemek gerekiyor çünkü oldukça zorlu bir şampiyonadayız ve çalışma huzuruna sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden ana şeye yani performansa odaklanıyoruz."

"Elbette bir noktada görüşmemiz gerekecek fakat henüz o noktada değiliz. Fakat zaman akıyor ve özellikle üçlü yarışlara gittiğimiz zaman gerçekten vaktimiz olmayacak. Haliyle önümüzdeki ay ya da o civarda konuşmaya başlayacağımızı tahmin ediyorum. Önceki deneyimlerimden yola çıktığımızda işleri ne kadar çabuk çözersek herkes için o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Yakın yakında olacak fakat şimdiye kadar hiçbir şey olmadı." dedi.

Bottas, birkaç yıl daha Formula 1'de iyi performans gösterebileceğini söylüyor.

"Genel olarak hayatta olduğu gibi açık fikirliyim. Her zaman fırsatlardan faydalanmanız gerekiyor çünkü sizi neyin beklediğini asla bilemezsiniz. Ayrıca kendiniz için net hedefler belirleyip, onlar için çabalamalısınız. Çok şey başarmamı sağlayan yaklaşım bu."

"Hâlâ Formula 1'de olmanın tadını çıkıyorum. Elbette çok fazla ve ön tarafta yarışıyorum, bunu gerçekten seviyorum ve hiç şüphesiz Mercedes'le ilk yılımda olduğu kadar keyif alıyorum."

"Büyük tabloya bakarsam eminim önümüzde birkaç iyi yıl daha var. Her yıl belirli alanlarda gelişmeye devam ettiğimi ve giderek daha iyi olduğumu hissediyorum. Griddeki en yaşlı sürücülerden biri olmaktan hâlâ çok uzatayım. Bu yüzden önümde hâlâ zaman var. Fakat geleceğin neler getireceğini bilemezsiniz. Hafta sonlarını anlık olarak yaşıyorum ve neler olacağını göreceğiz."

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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