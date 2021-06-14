Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?

Max Verstappen, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta tıpkı Lance Stroll gibi sol arka lastiğinin patlamasının ardından kaza yaparak finiş görememişti. Pirelli, patlamayla ilgili soruşturmayı henüz tamamlamadı ancak İtalyan basınına göre hem Red Bull hem de Aston Martin, Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı.

İtalyan lastik üreticisinin önümüzdeki hafta başlarında patlamanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yayınlaması bekleniyor. Fakat İtalya'nın en büyük gazetelerinin başında gelen La Gazzetta dello Sport Red Bull da dahil olmak üzere birçok Formula 1 takımının, Bakü'deki yarışta Pirelli'nin yönergelerini takip etmemiş olabileceğini yazdı.

Pirelli, Stroll ve Verstappen'in patlayan lastiklerine yönelik yapılan ilk incelemelerin ardından herhangi bir üretim hatasına rastlamadı ve bu yüzden rahat bir nefes aldılar.

İtalyan üretici, lastiklerin pistteki parçalar nedeniyle patlama olasılığını da mümkün görmediği için lastiklerin neden patladığı konusunda şüpheler var. Pirelli, takımların Bakü'deki lastik basınçlarının cumartesi günüyle birlikte normalden biraz daha yüksek olması gerektiğina dair yönergelere [19 psi arka, 20 psi ön] uymadığını düşünüyor. Lastik basınçları hafta sonu boyunca Pirelli tarafından kapsamlı şekilde kontrol ediliyor ancak takımların yarış esnasında lastik basınçlarıyla oynadığına dair görüşler var.

Bu nedenle, farklı takımların daha fazla yol tutuş yakalayabilmek için yarış içerisinde lastik basıncını düşürme ihtimali göz ardı edilmiyor. Bu sayede araçlar virajlarda daha hızlı giriyor ancak lastiğin patlama riski daha fazla oluyor. Pirelli, Azerbaycan'daki patlamayla ilgili resmi olarak bir şey söylemek istememesine rağmen İtalyan gazete, lastik üreticisinin içindeki birkaç kaynağına güveniyor.