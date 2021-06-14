Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aston Martin ve Red Bull'un Bakü'de patlayan lastiğinin sebebi Pirelli'nin basınç tavsiyelerine uymamak olabilir.

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?

Max Verstappen, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta tıpkı Lance Stroll gibi sol arka lastiğinin patlamasının ardından kaza yaparak finiş görememişti. Pirelli, patlamayla ilgili soruşturmayı henüz tamamlamadı ancak İtalyan basınına göre hem Red Bull hem de Aston Martin, Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı.

İtalyan lastik üreticisinin önümüzdeki hafta başlarında patlamanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yayınlaması bekleniyor. Fakat İtalya'nın en büyük gazetelerinin başında gelen La Gazzetta dello Sport  Red Bull da dahil olmak üzere birçok Formula 1 takımının, Bakü'deki yarışta Pirelli'nin yönergelerini takip etmemiş olabileceğini yazdı.

Pirelli, Stroll ve Verstappen'in patlayan lastiklerine yönelik yapılan ilk incelemelerin ardından herhangi bir üretim hatasına rastlamadı ve bu yüzden rahat bir nefes aldılar.

İtalyan üretici, lastiklerin pistteki parçalar nedeniyle patlama olasılığını da mümkün görmediği için lastiklerin neden patladığı konusunda şüpheler var. Pirelli, takımların Bakü'deki lastik basınçlarının cumartesi günüyle birlikte normalden biraz daha yüksek olması gerektiğina dair yönergelere [19 psi arka, 20 psi ön] uymadığını düşünüyor. Lastik basınçları hafta sonu boyunca Pirelli tarafından kapsamlı şekilde kontrol ediliyor ancak takımların yarış esnasında lastik basınçlarıyla oynadığına dair görüşler var.

Bu nedenle, farklı takımların daha fazla yol tutuş yakalayabilmek için yarış içerisinde lastik basıncını düşürme ihtimali göz ardı edilmiyor. Bu sayede araçlar virajlarda daha hızlı giriyor ancak lastiğin patlama riski daha fazla oluyor. Pirelli, Azerbaycan'daki patlamayla ilgili resmi olarak bir şey söylemek istememesine rağmen İtalyan gazete, lastik üreticisinin içindeki birkaç kaynağına güveniyor.

Şu anda takımlar, bir yarışta veya herhangi bir seansta araçlarının lastik basıncını sürekli olarak takip edebiliyorlar ancak Pirelli için bunu yapmak mümkün değil. FIA ve FOM ile yapılan işbirliği sayesinde gelecek yıldan itibaren bunu yapmak mümkün olacak. Bu sayede bağımsız taraflar takımları sürekli olarak izleyebilecek ve takımların yönergelere uyup uymadığını takip edebilecek. Pirelli'ye göre bu, gelecek yıl 18 inç jantlara geçecekleri için daha da önemli bir konu haline hale gelecek.

Aston Martin, RacingNews365 ile yaptığı röportajda iddiaları şiddetle reddederken, Red Bull yorum yapmak istemedi.

Aston Martin, gazetenin iddiasını şu sözlerle reddetti: "Şu anda patlamanın nedenini belirlemek için Pirelli ile çalışıyoruz. Takım, lastik basınçlarıyla ilgili olarak Pirelli'nin ana hatlarıyla belirttiği yönergelere her zaman uyuyor. Lastik basıncı, yarış başlamadan önce Pirelli tarafından kontrol edildi ve onaylandı."

The damaged car of Lance Stroll, Aston Martin AMR21

The damaged car of Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı

Önceki haber

Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?

35 dk
2
Formula 1

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''

16s
3
Formula 1

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''

19s
4
Formula 1

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”

15s
5
Formula 1

Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"

3s
Son Haberler
Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?
F1

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?

35dk
Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı
F1

Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı

1s
Bottas, Mercedes'teki geleceğinin önümüzdeki aylarda netleşmesini bekliyor
F1

Bottas, Mercedes'teki geleceğinin önümüzdeki aylarda netleşmesini bekliyor

1s
Williams, rüzgar hassasiyeti problemini azaltmak için bargeboard tasarımını değiştirdi
F1

Williams, rüzgar hassasiyeti problemini azaltmak için bargeboard tasarımını değiştirdi

2s
Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"
F1

Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Bottas, Mercedes'teki geleceğinin önümüzdeki aylarda netleşmesini bekliyor
Formula 1

Bottas, Mercedes'teki geleceğinin önümüzdeki aylarda netleşmesini bekliyor

Grosjean, IndyCar'da oval pistleri denemek istiyor Detroit
IndyCar

Grosjean, IndyCar'da oval pistleri denemek istiyor

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum" Kanada GP
Formula 1

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''
Formula 1 Formula 1

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"

Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı

Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı
Formula 1 Formula 1

Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı

Son Haberler

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Aston Martin, Bakü'de Pirelli'nin tavsiyelerine uymadı mı?

Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı
Formula 1 Formula 1

Spa pistinin şiddetli selden dolayı aldığı hasar onarıldı

Bottas, Mercedes'teki geleceğinin önümüzdeki aylarda netleşmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Bottas, Mercedes'teki geleceğinin önümüzdeki aylarda netleşmesini bekliyor

Williams, rüzgar hassasiyeti problemini azaltmak için bargeboard tasarımını değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Williams, rüzgar hassasiyeti problemini azaltmak için bargeboard tasarımını değiştirdi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.