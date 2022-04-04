Smedley: "Mercedes, hata yaptıklarını itiraf eden ilk takım olur"

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Rob Smedley, Ferrari'nin yeni düzenlemeler döneminde hızı belirleyen takım olmayı başardığını ancak taraftarların, sıkıntılar çeken Mercedes'in eninde sonunda doğru ayarı bulacağını beklediklerini söyledi.

10 yıldan fazla süredir şampiyonluk kazanamayan Ferrari, sezonun ilk iki yarışının ardından sürücüler ve takımlar şampiyonasında zirvede.

Ancak Mercedes, araçlarındaki aerodinamik problemler nedeniyle yetişmeye çalışmakla meşguller. Takım patronu Toto Wolff ise, bu sıkıntılarının bir "alçak gönüllülük antrenmanı" olduğunu söyledi.

Smedley, "Mercedes, hata yaptıklarını söyleyen ilk takım olur. Ferrari yukarı çıkarak ve Red Bull'un yanına gelerek harika bir iş yaptı."

"Ancak insanlar çok farklı alanlarda büyük performans kazançları buldukları için, bu durumun değişmesini bekliyorum."

"Aracın yapım aşaması çok olgunlaşmamış bir evre. Araçlar ilk yarıştan, son yarışa kadar büyük ölçüde değişecekler. Çok büyük bir gelişim eğrisi olacak." dedi.

Ferrari'nin eski yarış mühendisi Smedley, Formula 1'de "tüm markaların en ikoniği" olan İtalyan takımın yeniden önde olmasının harika olduğunu söyledi.

Haas ve Alpine'in de şimdiye kadar orta gruba liderlik etmesi hakkında ise, düzenleme değişikliklerinin takımlara "dünya düzenini değiştirme" fırsatı verdiğini söyledi.

Smedley şunları ekledi: "Her zaman birileri doğru ve birileri yanlış anlayacaktı."

"Bence işin güzelliği de bu. Formula 1'in değişiklikler ile umduğu şey de buydu. Dünya düzenini değiştirmek."

"Ancak sadece değiştirmekle kalmıyor, sezon boyunca boyunca bir gelişim de görebiliyorsunuz."

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Smedley, genel konseptin, taraftarların daha yakın yarış ve "tekerlek tekerleğe mücadele" istediğini gösteren bir anketten doğduğunu anlattı.

Smedley, "Eğer Formula 1'deki ikonik anları düşünürseniz, her zaman iki veya üç aracın kafa kafaya gittiğini ve 320 km/s hızla yan yana geldiklerini görürsünüz."

"Sonuç, bu araçların neden birbirini takip etmediğini anlamamızla birlikte geldi. Araçlarının performansına odaklanan takımlar, istemeden de olsa takip eden araçlar için zararlı bir performans yarattı." dedi.

Smedley, eski düzenlemelerde, arkadaki aracın yarım saniye aralığında olması halinde aerodinamik performansının yaklaşık %50'sini kaybettiğini açıkladı.

Amazon Web Services (AWS), daha fazla simülasyon çalıştırmaları yapmalarını ve geliştirme süresini yaklaşık on yıldan sadece 18 aya indirmelerini sağladı.

Smedley, son olarak şunları söyledi: "AWS olmasaydı, daha yetersiz bir tasarım ile sıkışıp kalırdık."

"Uyarlamalara çok daha yatkın bir düzenleme olurdu."

"Önceden takımlar çok farklı yönlere giderdi ve sporun yetkililerinin olmasını istediği standartları kaybederlerdi."