McLaren'a, dokuz yıllık başarısı için FIA ödülü verildi

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Program, global motor sporları ve mobilite paydaşları tarafından çevresel performansın ölçülmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Woking merkezli takım, 2013'te bu dereceyi alan ilk F1 takımı oldu ve bu kapsamda en yüksek seviyede çalışmaya devam ediyor.

McLaren sürdürülebilirlik direktörü Kim Wilson, şunları söyledi: "McLaren Racing'in sürdürülebilirliğe liderlik ettiği bir mirası var ve insanlarımız, uygulamalarımız ve çalışmalarımız aracılığıyla sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm bulma sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz."

"FIA Çevre Akreditasyonu'nu dokuzuncu kez almak, doğru yönde ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor ama hâlâ yapılacak çok şey olduğunu biliyoruz."

"FIA'nın önerdiği gelişim alanlarının yanı sıra genel bir zihniyet oluşturmaya ve çalışanlarımızı, çevre bilincini artırmak için eğitmeye odaklanmaya devam edeceğiz."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Felipe Calderon, şunları ekledi: "McLaren Racing'i üç yıldızlı FIA Çevre Akreditasyonu ile başarısından dolayı tebrik ederim. Bu takımın, çevresel sürdürülebilirliğe olan uzun vadeli bağlılığının gücünü gösteriyor."

"McLaren, 2013'te FIA Çevre Akreditasyonu alan dünyadaki ilk motor sporları organizasyonu oldu."

"O zamandan beri yapılanlar, bugün McLaren'i üç yıldız seviyesine getirdi."

"Bu ödül McLaren Racing'in, gelecek için sürdürülebilir bir spor oluşturmak adına, sürekli olarak gelişmiş yeniliklerin öncüsü olduğunu temsil ediyor. Ayrıca bu yolda yeni bir kilometre taşı oluşturuyor."