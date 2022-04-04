Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hamilton: "Williams kardeşlerin filmi kendi biyografik filmim için ilham kaynağı oldu"
Formula 1 Haberler

McLaren'a, dokuz yıllık başarısı için FIA ödülü verildi

McLaren, arka arkaya başarılı olduğu dokuzuncu yılı için FIA'nın üç yıldızlı Çevre Akreditasyonu ile ödüllendirdi.

Ekleyen:
McLaren'a, dokuz yıllık başarısı için FIA ödülü verildi
Haberi dinle

Program, global motor sporları ve mobilite paydaşları tarafından çevresel performansın ölçülmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Woking merkezli takım, 2013'te bu dereceyi alan ilk F1 takımı oldu ve bu kapsamda en yüksek seviyede çalışmaya devam ediyor.

McLaren sürdürülebilirlik direktörü Kim Wilson, şunları söyledi: "McLaren Racing'in sürdürülebilirliğe liderlik ettiği bir mirası var ve insanlarımız, uygulamalarımız ve çalışmalarımız aracılığıyla sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm bulma sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz."

"FIA Çevre Akreditasyonu'nu dokuzuncu kez almak, doğru yönde ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor ama hâlâ yapılacak çok şey olduğunu biliyoruz."

"FIA'nın önerdiği gelişim alanlarının yanı sıra genel bir zihniyet oluşturmaya ve çalışanlarımızı, çevre bilincini artırmak için eğitmeye odaklanmaya devam edeceğiz."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Felipe Calderon, şunları ekledi: "McLaren Racing'i üç yıldızlı FIA Çevre Akreditasyonu ile başarısından dolayı tebrik ederim. Bu takımın, çevresel sürdürülebilirliğe olan uzun vadeli bağlılığının gücünü gösteriyor."

"McLaren, 2013'te FIA Çevre Akreditasyonu alan dünyadaki ilk motor sporları organizasyonu oldu."

"O zamandan beri yapılanlar, bugün McLaren'i üç yıldız seviyesine getirdi."

"Bu ödül McLaren Racing'in, gelecek için sürdürülebilir bir spor oluşturmak adına, sürekli olarak gelişmiş yeniliklerin öncüsü olduğunu temsil ediyor. Ayrıca bu yolda yeni bir kilometre taşı oluşturuyor."

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Williams kardeşlerin filmi kendi biyografik filmim için ilham kaynağı oldu"
Önceki haber

Hamilton: "Williams kardeşlerin filmi kendi biyografik filmim için ilham kaynağı oldu"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"
Formula 1

Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"

Magnussen: "Suudi Arabistan'da yarışma kararı ortaktı"
Formula 1

Magnussen: "Suudi Arabistan'da yarışma kararı ortaktı"

Ricciardo, otel karantinasının "en zor kısmını" açıkladı
Formula 1

Ricciardo, otel karantinasının "en zor kısmını" açıkladı

Son Haberler

McLaren'a, dokuz yıllık başarısı için FIA ödülü verildi
Formula 1 Formula 1

McLaren'a, dokuz yıllık başarısı için FIA ödülü verildi

Hamilton: "Williams kardeşlerin filmi kendi biyografik filmim için ilham kaynağı oldu"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Williams kardeşlerin filmi kendi biyografik filmim için ilham kaynağı oldu"

Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Mercedes'in üçüncülüğü, Hamilton'a kariyerini sorgulatabilir"

Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"
Formula 1 Formula 1

Monchaux: "Alfa Romeo, Ferrari'den sadece vites kutusu ve motor alıyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.