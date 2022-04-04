F1 takımlarını büyük harcamalardan kurtarabilecek olan boya teknolojisi

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Formula 1 araçları bu yıl 46 kilogram ağırlaşırken, minimum ağırlık 752 kg'dan 798 kg'a çıkarıldı. Bu, F1 için yeni bir rekor anlamına geliyor. Ancak 10 takımdan 9'u, minimum ağırlık olan 798 kilogramı göremiyor. Sadece Alfa Romeo bu konuda sorun yaşamıyor.

Ağırlık, 2022 araçlarının en büyük sorunlarından birisi ve şu anda F1'de bir nevi "ağırlık savaşları" yaşanıyor. Minimum ağırlığı 10-15 kilogramla kaçıran araçlar bile var. 10 kilogram daha ağır olmak, 0.3 sn kadar daha yavaş olmak demek.

AMuS'a göre Red Bull ve Mercedes 15, Ferrari 10, Haas ve McLaren 5 kg daha ağır.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko'nun dediği gibi "minimum ağırlık limitinde olmayan bir araçla dünya şampiyonluğu kazanamazsınız." Tüm mühendisler araçlarını hafifletmek için çalışıyorlar ve 10 kilogramın 0.3 saniyeye eşit olduğunu biliyorlar.

Araçları hafifletmek başlı başlına zor olsa da bütçe sınırlaması işleri de karmaşıklaştırıyor. 2022 sezonu için bütçe sınırlaması 140 milyon dolar. Araca getirilen güncellemelerin maliyetleri de bu bütçeye dahil ediliyor. Yani, araçları hafifletmek için yapılacak değişimlerin maliyetleri de bu bütçeye eklenecek.

Bir aracı 1 kilogram kadar hafifletmek 250.000 avroya mâl oluyor. Örnek vermek gerekirse, Red Bull, Imola yarışı için aracını 8 kilo kadar hafifletmeyi planlıyor ve bunun maliyeti 2 milyon avro olacak.

Güncellemeleri ve hafifletme çalışmalarını daha ucuza yapabilmek, şampiyonluk savaşında büyük etkilere sahip olabilir.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Takımlar, araçlarını hafifletmeye çalışıyorlar ve bu süreç, F1 aracında görülebilecek en karmaşık süreçlerden biri. Çünkü aracı hafifletebilmek için aracın her alanında çalışmak gerekiyor ve bu alanlarda daha "egzotik" malzemeler (izin verilenlerden) kullanılması gerekiyor. Aracı hafifletmek için kullanılan bu "egzotik" malzemeler, aracın dayanıklılığını etkileyebileceğinden dikkatli olmak gerekiyor.

Aracı hafifletmenin en basit yollarından biri ise araçtaki boyayı azaltmak. Takımlar, bunu yaparak birkaç gram kazanıyorlar ve artık büyük takımlar da bu yöntemi gözden geçiriyor.

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Bunu ilk olarak Mercedes'in sportif direktörü Alfred Neubauer yapmıştı. Mercedes-Benz W25, Nurburgring'de gerçekleştirilen ADAC Eifelrennen'de ağırlık limitini 1 kilogramla aşmıştı. Neubauer, aracı hafifletmek için araçta yer alan beyaz boyayı kazıttı ve aracın alüminyum gövdesi ortaya çıktı. Böylelikle "gümüş oklar" doğmuş oldu.

Mercedes W25, 2017 Goodwood Festivali'nde Fotoğraf: Dave Dyer

Günümüz F1 araçlarında ise kullanılan boyanın türü değiştirilerek neredeyse 1 kiloya kadar ağırlık tasarrufu yapılabilir. Hem de sadece 25.000 avroya. Normalde 1 kilogram çıkarmak 250.000 avroya mâl olurken, bu boya teknolojisi 25.000 avro kadar. Yani onda biri kadar daha ucuz.

Bu boya teknolojisini üreten Nanoprom markasının sahibi Gian Luca Falleti ile konuştuk. Merkezi İtalya, Sassulo'da yer alan bu nanoteknoloji şirketi, Polysil'den ürettikleri boyalarıyla Formula 1'e yeniden girmeye hazır.

Falleti, konu hakkında şunları söyledi: "İlk olarak, bu bir boya değil. Bu, plastik içermeyen bir sıvı. Bu ürün alev almıyor ki bu, araçların güvenliğini de artırır."

"Ürünümüz, araçlara soğukken uygulanıyor. Yani kuruma seanslarına gerek yok. Böylelikle işlem süremiz de daha kısa sürüyor."

Bu boyaya geçilmesi, F1-75 gibi daha az boya taşıyan bir araçta bir kilogramdan daha az tasarruf edebilir. RB18 gibi bir araçta ise daha büyük kazanç yaşanır. Peki neden hiçbir takım bu tarz market fırsatlarını değerlendirmiyor?

F1-75 ve RB18 Cidde'de savaşıyorlar. İki araç da minimum ağırlık limitinin üstünde. Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images