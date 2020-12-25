Sizin Köşeniz: Şampiyonu ikinci pilotlar mı belirler?

Tabii ki son 2 seneye bakarsanız acaba neden bahsediyor diye düşünebilirsiniz. Son 2 senede Mercedes aracı o kadar dominant performans sergiledi ki, Hamilton Mercedes'le tek araçla yarışsa bile şampiyon olurdu gibi duruyor. Ancak her sezon bu şekilde olmuyor.

Bazen öyle seneler oldu ki 2.pilotun kötü olması veya ikinci pilotun iyi olması şampiyonluğu o takıma getirdi. Tabii ki kastettiğim pilotlar şampiyonluğudur. Markalar şampiyonası her ne kadar önemli olsa da tüm F1 severler bilir ki takım için bile markalar şampiyonluğundan daha önemli olan şey takımın pilotunun Dünya Şampiyonu olmasıdır. Ne demek istediğimi anlamak için 1999 Suzuka yarışı sonrası Ferrari garajının sevinciyle 2000 Suzuka yarışı sonrası sevincini kıyaslayabilirsiniz.

Bahsettiğimiz şey özellikle iki takımın çok yakın performans sergilediği, pistten piste güç dengelerinin değiştiği ve toplam galibiyet sayısının eşite yakın bölüşüldüğü sezonlarla alakalıdır. Bu sezonlara verilecek en iyi örnek 2007-2008 sezonlarıdır. McLaren ve Ferrari arasında geçen 2 sezonda sürekli değişen güç dengesi olmakla birlikte sezon boyu dominant bir araç performansı yoktu. 2007 sezonunda ilk 8 yarışın 4 pilotun 2’şer galibiyeti ve 12. yarışta 4 pilotun 3’er galibiyetiyle geçildiğini biliyor muydunuz?

Takip edenler hatırlayacaktır. Ayrıca pilot performansları o kadar birbirine yakındı ki 17 yarışın 8’i dubleyle bitti. Dubleler de 4-4 paylaşıldı. Sonuçta Raikkonen şampiyon oldu. Burada 12.yarıştan sonra Massa'nın form olarak Raikkonen'den geride kalması ve son yarışa Raikkonen'in şampiyonluk şansıyla gelmesi şampiyonluğu etkileyen faktör oldu. Massa da kalan 5 yarışta Raikkonen'den puan çalsaydı şampiyonluğu Ferrari kaybedebilirdi. Alonso-Hamilton eğer birlikte yarışmıyor olsalar o sene net ikisinden biri şampiyon olurdu. Ben bu seneyi paralel evrendeki 2017 sezonuna benzetiyorum. Eğer Rosberg-Hamilton 2017 sezonunda birlikte yarışıyor olsalar bence bu Ferrari'nin ekmeğine yağ sürecekti. Tabii Ferrari'nin sezon sonu yaşadığı dayanıklılık sorunları yarışa daha çok darbe vurdu ama Rosberg'in olduğu senaryoda her şey çok farklı olur, Vettel Singapur'daki agresif kalkışı bile yapmayabilirdi.

Gelelim 2018 sezonuna. Bu kez de Vettel'in kazandığı hiçbir yarışta Raikkonen'in destek verememesi, istikrarsız performansı oldukça yaralayıcı oldu Ferrari açısından. Vettel her ne kadar tabii ki de kendi hatalarından dolayı şampiyonluğu kaybetse de şampiyonun belli olduğu dönemde Mercedes'in 3 dublesi vardı. Ferrari'de Raikkonen ve Vettel o kadar dalgalı performans sergilediler ki, bir türlü istenen sonuç alınamadı. Ferrari'de daha istikrarlı pilot performansları olsaydı özellikle sezonun ikinci yarısına kadar Hamilton'un dağıttığı puanları çok arayacağı bir sezon olabilirdi.

Geçmişte de bunun örnekleri var. Yine 2000 yılında Ferrari-McLaren çekişmesinde Barrichello-Schumacher ikilisi Coulthard-Hakkinen ikilisine göre daha uyumlu ve şampiyonluğu alacak performans çizdiler. Coulthard hiçbir zaman sezona ikinci pilotmuş gibi başlamıyordu ve zaman zaman Hakkinen'i mağlup ediyordu. Barrichello ise tam olarak istenen ikinci pilotluk görevini başarıyla yerine getirdi ve bu birliktelik ilk yıldan meyvesini verdi. Daha sonra ise Ferrari'nin dominantlığı sebebiyle böyle birşeye ihtiyaç duyulmadı.

2006 senesi de iyi bir örnektir. Renault sezon başında oldukça dominanttı. Ancak Alonso'nun kazandığı yarışlarda Renault dubleyle bitiremiyor Schumacher farkın çok açılmasını engelliyordu. Sezon ortasında Ferrari aracı daha üstün hale gelince Massa'nın da form bulmasıyla açılan fark dubleler sayesinde kapandı. Ancak tabii ki her zaman bu yetmeyebilir. Eğer o sene Alonso şampiyonluğu kaybetseydi, Fisichella'nın isteneni verememesi nedeniyle de olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ve 2021. Umuyoruz ki artık sözünü ettiğimiz sezonlardaki gibi bir çekişme izleriz. Tabii ki bu bize muhteşem bir Hamilton-Verstappen düellosu izletir. Bu mücadeleden kim galip çıkarsa çıksın yakın araç performanslarıyla son yarışlara kadar süren bir mücadele hele ki Hamilton ve Verstappen arasında olunca çok kıymetli olacaktır. Peki bu mücadelede şampiyonu ikinci pilotlar belirleyebilir mi? Red Bull da bunun gayet farkında ve artık Gasly ve Albon'dan dili yanan Red Bull Meksika'nın acısını tercih etti. Şu an bakıldığında daha doğru bir tercih yok gibi gözüküyor. Perez Verstappen'den puan çalabilir mi? Bottas'ın Hamilton'dan çaldığından daha az çalacaktır. Ancak Bottas'ın psikolojik yıpranmışlığına ve Perez'in ilk kez bu kadar güçlü bir araca oturma motivasyonuna bakacak olursak ben bu sene Perez'in Bottas'dan daha iyi bir performans sergileyeceğini ve eğer araçlar gerçekten birbirine yakın olursa bunun Verstappen'in şampiyonluğuna oldukça yardımcı olacağını düşünüyorum. Bottas tam zamanında takıma katıldı ve 2017-2018 şampiyonluklarında Hamilton'a yardımcı olmak adına değerli bir iş yaptı. Ancak sporda genel olarak en büyük yanılgı yenen takım bozulmaz dürtüsüyle değişiklikleri zamanında yapamamaktır. Bu seneye bakarsanız Verstappen daha yavaş araçla Bottas'ı geride bıraktı birçok yarışta. İşte bu isteyeceğiniz son şeydir. Mercedes'in bunu gördüğünü ama Bottas'ı değiştirecek cesareti bulamadığını "zaten baskın bir araca sahibiz" dediklerini düşünüyorum. Ancak araçlar arası fark yeni sezonda son yarıştaki gibi olursa? Bakalım Red Bull Mercedes'e Bottas'ı tutmanın acı faturasını ödetebilecek mi?

Ahmet Enes Güven (aegschumi)

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