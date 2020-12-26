Raikkonen: "Simülasyon yarışlarına katılmaktansa yapacak daha iyi işlerim var"

COVID-19 pandemisinin çıkmasının ardından pek çok genç ve Formula 1 pilotu, simülasyon yarışlarına odaklanmaya başladı.

Hatta 2020 sezonu başlamadan önce sanal bir F1 şampiyonası düzenlendi ve buna Kimi Raikkonen'in takım arkadaşı Antonio Giovinazzi de katıldı.

Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris ve Alex Albon gibi genç isimler simülatörde epey vakit geçiriyorlar.

Ancak 41 yaşındaki Kimi Raikkonen, buna çok fazla ilgi duymadığını söylüyor.

Raikkonen, "Dürüst olmak gerekirse bunu yapmaya vaktim dahi olmuyor."

“Çocuklar ve ailemle beraber her zaman normal şeyleri yapmakla meşgulüm. Bunu yapmaya kalktığınızda çok fazla vakit alıyor."

"Bir simülatörün önünde oturup oyun oynamaktansa yapacak daha iyi işlerim var. Evet, daha gençken oynadım. Yani yapacak başka bir şeyim yokken bunu yaptım."

“Şimdi bir PlayStation'ımız var ama onu on yıldır kullanmadık. Robin [Kimi Raikkonen'in oğlu] bir tane istedi çünkü kardeşimin çocuklarında da bir tane vardı. Muhtemelen yakında oynamaya başlayacak.

"Ama benim oyun oynamaktansa yapacak başka işlerim var." dedi.

Aynı röportajda Raikkonen, son 20 yıllık süreçte çok değişmediğini söyledi.

"Çok fazla değiştiğimi sanmıyorum. Elbette yıllar içinde herkes değişir, sonuçta yaşlanıyorsunuz, öğreniyorsunuz ve farklı şeyler yaşıyorsunuz."

“Gençken yaptığınız şeylerle, 20 yaşından sonra yaptığınız şeyler aynı değil. Bir dereceye kadar değişiyorsunuz, ama ben olduğum kişiyim. Benim açımdan bir şey söylemek zor. Belki de başka birine değişip değişmediğimi sormalısınız."

"20 yaşımdan bu yana dünya çok değişti. Bu da insanları değiştirir. Ama şahsen çok fazla değişmişim gibi hissetmiyorum."