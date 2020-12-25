Gasly: "Gelecek yıl şampiyonada ilk beşi hedeflemeliyiz"

AlphaTauri, bu yıl gerçekleştirilen 17 yarışın 15'inden puanla ayrıldı ancak rakipleri kadar yüksek sonuçlar alamadığı için şampiyonayı 107 puanla yedinci sırada tamamladı.

Takım Monza'da Pierre Gasly ile 2008'den sonraki ilk galibiyetini alsa da, orta grubun önünde yer alan takımlarla aynı seviyede değildi.

Bu yıl takımının kazandığı 107 puanın 75'ini alan isim olan Pierre Gasly, Auto Motor und Sport'a 2020 sezonunu değerlendirdi.

Gasly, "Bence bir takım olarak bu sezon çok iyi bir iş çıkardık. AlphaTauri/Toro Rosso tarihinin en başarılı yılıydı. Bundan ötürü mutlu olmalıyız. Elbette ortaya koyduğumuz çalışmalar ve çaba göz önüne alındığında, nihai sonuç oldukça acımasızdı. Ama bu, orta grubun ne kadar yakın olduğunu da ortaya koyuyor."

"Orta grupta işler, piste bağlı olarak çok değişiyor. Yedinci sıra kulağa pek hoş gelmeyebilir, ancak takımın pek çok alanda hızını artırdığını hissediyorum. Artık güçlü bir orta grup takımı haline geldik. 2021'de daha iyisini yapmak istiyoruz ve iyi bir ivme yakalamış durumdayız. Umarım önümüzdeki sezon bir adım daha atabiliriz." dedi.

McLaren, Racing Point ve Renault'ya kıyasla nerede geride kaldıkları sorusuna Gasly, "Bahsedilen takımlarla kıyaslarsak genellikle yere basma gücünde geride kaldık. Takım daha şimdiden büyük bir adım attı ancak bu, daha fazla gelişmemiz gereken bir alan. Her hafta sonu mücadelenin çok yakın olduğunu görüyoruz. 0.2 veya 0.3 saniye ile sıralama turlarında neredeyse iki sıra yukarı çıkıyorsunuz. Mesela Bahreyn'deki ilk yarışın sıralama turlarında, dördüncü Albon'un 0.2 saniye ardında kaldım ve sekizinci oldum. Çok geride değiliz, sadece genel olarak biraz daha fazla yere basma gücü gerekiyor." yanıtını verdi.

Gelecek yıl 145 milyon dolarlık bütçe sınırı olacak ve bu, AlphaTauri için iyi bir haber olabilir.

Gasly bu konuda şöyle dedi: "Bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Ama bunun gerçek etkilerini 2022'de ve ondan sonraki yıllarda daha net göreceğiz. Büyük takımların bütçeleri hâlâ 300-400 milyon civarındaydı ve bunu gelecek yıl kullanabilirler. Açıkçası gelecek yıl için işlerin büyük ölçüde değiştiğini sanmıyorum. Takımlar hemen hemen bu sezon oldukları yerde olacaklar."

Böyle bir durumda ne hedefleyebilecekleri sorusuna, "2020'de birkaç kez ilk 5 içindeydik. Amaç bu olmalı. Bundan uzakta değiliz. Takımın en başarılı yılıydı ve buna rağmen yedinci olduk. Yani daha fazlasını yapmalıyız, daha iyi hale hale gelmeye çalışmalıyız. Önümüzdekilerden uzak değiliz. Umarım 2021'de takımlar şampiyonasında ilk beşe gireriz." yanıtını verdi.