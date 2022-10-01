Ferrari, bütçe sınırını aşan takımlara "ağır cezalar" verilmesini istiyor

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FIA, çarşamba günü 2021 yılında hangi takımların 145 milyon dolarlık bütçe sınırının altında kaldığına ve hangilerinin bu sınırı aştığına dair raporunu yayınlayacak.

Singapur padokunda, iki takımın bu sınırı aştığına dair spekülasyonlar dolaşırken, bunlardan birinin küçük bir prosedür ihlali, diğerinin ise daha büyük bir maddi ihlal olduğu söyleniyor.

Gözler Aston Martin ve Red Bull'a çevrilmiş durumda çünkü iddiaya göre sınırı bu iki takım aştı.

Red Bull takım patronu Christian Horner Cuma günü Sky F1'e yaptığı açıklamada, takımının hesaplarını sunduğu sırada sınırın altında olduğunu söyledi ve iddiaları reddetti.

Fakat FIA'nın bütçe sınırına dahil edilmesi ve edilmemesi gereken alanlarla ilgili yaptığı son açıklamalarla, takımın sınırı aşmış olabileceği söyleniyor.

FIA, iddialar üzerine cuma gecesi bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve bütçe sınırıyla ilgili değerlendirmenin devam ettiğini, ihlalden bahsetmek için de henüz erken olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "FIA bu konuyla ilgili önemli ve asılsız spekülasyonları not ediyor ve değerlendirmenin devam ettiğini, dolayısıyla da herhangi bir dış tartışmayı dikkate almadan, gerekli süreci takip ettiğini yineliyor." denildi.

Durumun resmi teyidi için birkaç güne daha ihtiyaç olsa da, Ferrari konu hakkında sert bir tavır sergiledi ve FIA'yı olası bir ihlale karşı ağır cezalar vermeye çağırdı.

Ferrari'nin yarış direktörü Laurent Mekies Sky Italia'ya şunları söyledi: "İki takımın 2021 bütçe sınırı kurallarını ihlal ettiği artık sır değil, biri önemli miktarda, diğeri daha az."

"Bunu çok ciddi bir durum olarak görüyoruz ve FIA'nın durumu olması gerektiği şekilde yönetmesini bekliyoruz."

"FIA'ya %100 güveniyoruz. Geride kalan haftalarda ve aylarda, diğer konularda çok güçlü bir duruş sergilediler."

"Bu nedenle, böylesine ciddi bir konuda, hepimizin aynı kurallar altında yarışmasını sağlamak için tam bir şeffaflık ve ağır cezalar uygulanmasını bekliyoruz çünkü tüm bunların araç performansı üzerindeki etkisi çok büyük."

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

Mekies, alınacak kararların, bir örnek teşkil edecek olmasından ötürü gelecek için hayati önem taşıyacağını düşünüyor. Fakat bütçe aşımının tespitinin daha da hayati bir konu olduğunu düşünüyor.

"Cezayı bir kenara bırakırsak, önemli olan FIA'nın fazla harcama yapıldığını tespit edebilmesi."

"Bu yapıldıktan sonra, en azından herkesin uyması gereken kuralların bunlar olduğu teyit edilecek."

"Bundan sonra cezalar konusu gündeme gelecek ve fazla harcamanın 2021'deki, 2022'deki ve hatta 2023'teki ne olacağı üzerinden tartışılacak çünkü açıkçası şu anda ve bu sezon içinde bulunduğumuz noktada, yaptığımız her şeyin gelecek sezon üzerinde de etkisi var."

"Ancak belirttiğim gibi, ciddiyet ve şeffaflık beklediğimiz en önemli şey, aşımın onaylanması ve hepimizin kurallara göre yarışması."

Red Bull'un geçen yılki kuralları ihlal etmesi halinde, FIA'nın verebileceği cezalar arasında para cezası, puan silme ve şampiyonadan ihraç var.

Fakat 2021 sezonunun sonu zaten tartışmalarla gölgelenmişken, FIA'nın şampiyonluk savaşının kaderini değiştirecek bir karar alması beklenmiyor.

İhlalin hem geçen yılı hem de sonraki yılları nasıl etkileyeceği sorusuna Mekies, "Formula 1 taraftarları için, önceki yılların sonuçlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalmak sorun yaratabilir."

"Ancak, kurallara saygı gösterildiğinden, bunların uygulandığından ve ihlal edilmeleri halinde gerçek cezalar verileceğinden emin olmak bizim için çok önemli."

"Geçmişteki ihlaller için geriye dönük olmasa bile, en azından gelecek için cezalar olmalı." cevabını verdi.