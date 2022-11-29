Şimdiden dört takım Binotto'yu istiyor olabilir
İtalyan basınından ilginç iddialar gelmeye devam ediyor: Söylentilere göre Mattia Binotto'yu isteyen dört takım var.
Mattia Binotto, Formula 1'deki en yetenekli mühendislerden birisi olarak görülüyor ve 2022'de takımın en hızlı araçlardan birisini üretmesine önderlik etmişti.
Binotto temelde takım patronluğu görevi üstlense de, aynı zamanda teknik departmanın başında yer alıyor ve seçilen konseptlerle ilgili nihai kararı o veriyor. Bir bakıma iki farklı görev üstleniyor.
Fakat 2022 sezonunda F1-75 gayet hızlı görünmesine rağmen beklenen şampiyonluk gelmedi. Bunda dayanıklılık sorunları, strateji hataları ve pit stop sorunları gibi şeyler önemli rol oynadı.
Ayrıca Ferrari, bir noktada kaynaklarını, gelecek yıl daha iyi bir araç üretmek amacıyla 2023'e aktardı. Fakat yeni yılda Binotto takımın başında olmayacak çünkü yönetimin güven eksikliği nedeniyle istifasını vermiş durumda ve artık resmi açıklama bekleniyor.
Ferrari şimdi arka planda yeni bir takım patronu arıyor ve Formu1a.uno'ya göre bu görev için Frederic Vasseur'ün yanı sıra bazı isimlerle görüşmeler var. Bu isimler arasında "eski bir Mercedes çalışanı" da var.
Diğer tarafta Binotto ise istifasını vermesinin ardından kendi seçeneklerini değerlendirmeye başladı ve habere göre kendisini dört takım istiyor. Bunlar arasında Alpine, Aston Martin ve üst düzey bir takım bulunuyor. Dördüncü takımın kim olduğu ise belirtilmedi.
Yine de Binotto, bu takımlardan gelen tekliflerden birisi kabul etse dahi, belli bir süreyi kenarda geçirecek ve muhtemelen 2023'ün sonunda yeni projesi üzerinde çalışmaya başlayacak.
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