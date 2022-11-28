Binotto'nun görevinden istifa etmesine giden yolda neler yaşandı?

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Ferrari'de son 9 yılda 4 takım patronu değişti, sonuç ise kocaman bir sıfır.

İstikrarın, gelişimin, sürekliliğin ve güvenin böylesine önemli olduğu bir sporda neredeyse 2 yılda bir takım patronu değiştirmek ve başarı beklemek mantıklı değil.

Parmak gösterme kültürü nedeniyle sürekli olarak suçu bir kişiye atarak, sonrasında da suç atılan kişiyi takımdan yollayarak her şeyin düzeleceğini düşünmek de öyle.

O kişiyi takımdan göndermenin ardından da "yeniden bir inşa" dönemine girmek ise F1 gibi her saniyenin önemli olduğu bir sporda yıllarınızı kaybetmenize neden oluyor.

Ferrari de 2008'den beri sürekli sürekli olarak 3-4 yıllık yeniden inşa dönemlerine girerek, sadece zaman kaybetti.

Bu takımın en büyük yöneticilerinden biri olan Jean Todt dahi 1993'te takım gelmesinden 6 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanabildi. 1994,1995 ve özellikle de 1996 araçları süper araçlar değillerdi. 1996 aracında motorun hava girişi yanlış tasarlandığından pilotların düzlüklerde kafalarını eğmeleri dahi gerekiyordu.

Fakat Todt ile yollar ayrılmadı. Sabır edildi, güven duyuldu. 6 yıllık yeniden inşa sürecinin ardından F1 tarihinin en dominant takımlarından birini izledik. Eğer günümüzde olduğu gibi, Todt da 2 "başarısız" yılın ardından kovulsaydı, belki de 2000-2004 arası gördüğümüz Ferrari'yi göremeyecektik.

Ferrari'den ayrılan son takım patronu olan Binotto da her zaman sürekliliğin ne kadar önemli olduğunu vurguluyordu çünkü Todt'un döneminde o da takımda yer almaktaydı ve sürekliliğin ne kadar önemli olduğunu yakından tecrübe edebildi.

Binotto, Abu Dabi GP'deki son basın toplantısında durumu aslında kendi sözleriyle gayet iyi özetliyor: "İstikrar önemli. Red Bull, [2013 sonrası] 9 yıl boyunca hiçbir şey kazanamadı ama takım patronunu değiştirmedi. Todt'un her şeyi kazandığı dönemde oradaydım. Todt 1993'te geldi, ilk şampiyonluğu 1999'da aldık. Bu arada geçen 6 yıl uzun bir süre."

"Birçok şeyin yeniden inşa edilmesi gerekti ve bunlar önemli yıllardı. Bence istikrar, bu spordaki en iyi şey."

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Binotto'nun istifa etmesine uzanan yolda neler yaşandı?

Bu İtalyan dramasındaki 3 ana karakter şöyle: Mattia Binotto (Ferrari F1 takım patronu), John Elkann (Ferrari başkanı) ve Benedetto Vigna (Ferrari'nin CEO'su).

Elkann'ın büyükbabası Gianni Agnelli, Elkann doğmadan yaklaşık 10 yıl kadar önce Ferrari'ye büyük bir yatırım yapıyor. Yani Elkann'ın Ferrari ile olan bağları doğuştan gelme diyebiliriz.

Ferrari'nin mevcut CEO'su Vigna ise takıma 2021'in ortasında katıldı. Vigna takıma katılmadan önceki yaklaşık 1,5 yıllık süre zarfında, Elkann Ferrari'yi tek başına yönetiyordu. Vigna'nın takıma gelmesinden 6 ay sonra, 2022'nin başında, Ferrari içerisinde işler karışmaya başladı.

Ferrari, sürpriz bir şekilde 2022 yılına yeni bir organizasyon yapısıyla başladı. Maranello'nun yeni CEO'su Benedetto Vigna, Noel'den hemen önce 3 anahtar ismi takımın yapısından çıkardı.

Organizasyonun yapısından çıkarılan bu üç anahtar isim; Nicola Boari, Michael Leiters ve Vincenzo Regazzoni'ydi. Ferrari 2022'ye 3 önemli ayrılıkla başladı ve F1 departmanında da Elkann ile Binotto'nun arası pek iyi değildi.

Ferrari logosu Fotoğraf: Erik Junius

2022'nin Ocak'ında sizin de bildiğiniz gibi Maranello'daki tüm odak 2022 projesindeydi. Fabrikada herkes 2022 aracına odaklanırken, 2022 aracı yarış kazanabilecek seviyede değilse, Elkann'ın Binotto ile yollarını ayıracağı konuşulmaya başlanmıştı bile.

Sonrasında da yine 2022 Ocak ayında ortaya "Todt" krizi çıktı ve Elkann-Binotto arasındaki ipler iyice gerildi. İddialara göre Elkann, Binotto'nun takımda görmek istediği Todt'un takıma gelmesini istemiyordu.

Binotto, Todt'un takıma katılmasını fazlasıyla istiyordu çünkü Todt, çok iyi bir ilişkiye sahip olduğu Binotto'yu destekleyecekti ve Binotto'nun takım patronluğu rolündeki geleceği sağlamlaşacaktı.

Binotto-Todt ikilisi, İtalyan takımın şampiyonaları domine ettiği dönemlerde birlikte çalışmışlardı. Bundan dolayı Binotto, yeni bir çağın başlayacağı 2022 sezonunda Todt'un kendisine Elkann'dan daha çok yardımcı olabileceğini düşünüyordu.

Todt, takımın sportif/politik varlığını arttırmaya destek verecekti ve Binotto'ya göre, "kendisine daha çok yardım edecekti". Ayrıca Todt, tam olarak bir yarış geçmişi bulunmayan Elkann ile yarış departmanı arasında iyi bir köprü oluşturabilirdi.

Todt'un takıma gelmesi, orta vadeli bir Binotto-Todt döneminin başlayacağını garanti edecekti ve Elkann, bu ikiliyle ve özellikle de Binotto'yla devam etmek istemiyordu.

Todt'un takıma gelmesiyle Binotto'nun takım patronluğu rolündeki geleceği sağlamlaşacaktı. Binotto ile orta vadeli gelecekte devam etmek istemeyen Elkann ise Binotto'ya destek olacak Todt'un takıma gelmesini istemedi.

Jean Todt, Ferrari, Gianni Agnelli, Lapo Elkann, John Elkann Fotoğraf: Ercole Colombo

Elkann, 2021'yi 2022'ye bir hazırlık olarak görüyordu ve 2022'de yeniden yarış kazanabilecek bir araç bekliyordu. Aksi takdirde Binotto ile yolların ayrılabileceği gündemdeydi ve söylentiler dolanıyordu.

Elkann-Binotto gerginliği sürmeye devam ederken, F1-75'in sezonun ilk yarışlarında gösterdiği harika tempo ve performans; bu yangını kısa süreliğine söndürdü.

Ancak sezonun ilk birkaç yarışından sonra yapılan hatalarla ve ikinci yarıda geriye düşülmesiyle birlikte şampiyonluk kaybedildi. Yine de 2020'den 2021'e nasıl gelişim sağlandıysa, 2021'den 2022'ye de gelişim sağlanmıştı ve yeniden yarış galibiyetleri için mücadele edebilen bir Ferrari izlemiştik.

Abu Dabi GP'deki sezon finalinin ardından İtalyan ekip, Red Bull'un aerodinamik test zamanı kısıtlamalarına sahip olacağı 2023 sezonuna hazırlanmaya odaklanıyordu. Ancak 2022'nin ikinci yarısında takımın formunun düşmesiyle birlikte, Brezilya GP hafta sonunda yeniden Binotto'nun takımdaki geleceği hakkındaki söylentiler ortaya çıktı.

Birçok kişi, Abu Dabi'deki sezon finalinin ardından Binotto'nun kovulacağı ve yerine Frederic Vasseur'un geleceğini yazıyordu.

Elkann ve Vigna söylentileri yalanlayacak bir açıklama yayınlatmadılar ya da bu konuda harekete geçmediler, konu hakkında Binotto'yu destekleyecek, basına karşı savunacak bir açıklama gelmedi.

Sadece Binotto, bu söylentileri bitirmeleri konusunda bir açıklama isteyince, kısa bir açıklama yayınlandı.

Binotto, yine de pozisyonunun güvende olduğunu düşünüyordu. Sonuçta 2022 aracı rekabetçiydi ve sezonu Mercedes'in önünde tamamlamışlardı.

Binotto İtalya'ya döndüğünde en azından takımın dikkati dağılmadan çalışabilmesi için patronları Elkann ve Vigna'dan kesin bir destek almayı umuyordu.

Ortada çok fazla söylenti vardı ve Elkann ile Vegna'dan gelecek destek en azından takımın 2023'e odaklanabilmesine yardımcı olacaktı.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Ancak Binotto, İtalya'ya döndüğünde de umduğu gibi bir destek bulamadı. Elkann, son 2 yılda olduğu gibi yine Binotto'nun destekçisi değildi ve Binotto, artık kararını vermişti. Elkann ile birlikte daha fazla çalışarak, mutlak sonu geciktirmeye gerek yoktu. O da istifasını sundu.

İstifanın koşulları tartışıldığından ve Binotto kendi koşullarıyla istifa etmek istediğinden süreç biraz uzadı ve neredeyse 1 haftayı buldu. Ancak Salı günü yapılacak açıklamayla her şeyin resmileşmesi bekleniyor.

Binotto muhtemelen 6 ay boyunca bahçe izninde olacak ancak iddialara göre, şimdiden 4 takım Binotto'nun kapısını çalmış bile. Alpine ve Aston Martin'in Binotto'ya teklif götürdüğü konuşuluyor. Bundan daha önemlisi "gridin önünde yer alan bir ekibin" de Binotto'ya teklif yaptığı iddia edilmekte.

Binotto'nun yerine kimlerin gelebileceği konusunda sitemizde çokça haber yaptık, dolayısıyla bu konunun üzerinde fazla durmayacağım ancak Elkann'ın Christian Horner ile Andreas Seidl'a dahi teklif götürdüğü öne sürülüyor. İtalyan basınına göre Elkann, şimdi de "eski bir Mercedes yöneticisini" ikna etmeye çalışıyor.

Vigna'nın geçici olarak takımın başına geçebileceği de konuşuluyor. Bu yıl takımla sadece 5 Grand Prix'ye "katılan" ve yarış dünyasında neredeyse hiç geçmişi olmayan bir ismin, 2023'e hazırlık sürecinde bu projenin başına geçmesi ne kadar verimli ve doğru olur? Bu da ayrı bir tartışma konusu olabilir.

Mattia Binotto, Ferrari Takım Patronu ve John Elkann, CEO, Fiat Chrysler Automobiles Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Böylelikle Ferrari'de Mattia Binotto dönemi de sona ermiş olacak. 2008'in ardından 5. kez yeniden inşa periyodu başlayacak ve Ferrari'nin 2023'e odaklandığı şu dönemde takım lideri değişecek.

Binotto gibi tecrübeli ve yetenekli bir mühendisi, rakip takımlara kaptırmak ise 2026 motor regülasyonları öncesinde önemli bir kayıp olacak.

Peki Elkann'ın Binotto ile yola devam etmek istememesi doğru bir karar mı olacak ve Ferrari'de yıllardır gördüğümüz bazı sorunları çözecek mi? Bunu zaman gösterecek...

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images