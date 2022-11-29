Schumacher'in kazaları, Haas'a 3 milyon euro'ya mâl olmuş
Alman Bild gazetesinin haberine göre Mick Schumacher'in 2022 sezonundaki kazalarının maliyeti 3 milyon euro aştı.
Haftalardır Haas'ın 2023 için Mick Schumacher ile yollarını ayırıp, yeri için Nico Hulkenberg ile anlaşması konuşuluyor.
Amerikalı ekibin patronu Guenther Steiner, Mick'in kendisini geliştirmesine rağmen "takımın gelişimine yardım edemediğini" ve bundan ötürü deneyimli bir isme ihtiyaç duyduklarını söylemişti.
Piyasada çok fazla seçenek olmadığı için de 35 yaşında olan ve üç yıldır tam zamanlı olarak F1'de yer almayan Hulkenberg ile anlaştılar.
Bazıları bu seçime hâlâ anlam veremiyor ancak takımın, Mick'le yola devam etme kararının ardında birden fazla sebep var gibi görünüyor ve bunlardan birisi de Alman pilotun, Haas'a maliyeti.
Sezonun özellikle ilk yarışında Haas VF-22'ye alışmakta güçlük çeken Mick, hem Monako hem de Cidde'de büyük kazalar yapmıştı.
Bild gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, Monako ve Japonya'daki kazaların Haas'a toplam maliyeti 3 milyon euroyu aştı. Bu açıdan da gridin zirvesinde yer alıyor.
Özellikle Suudi Arabistan GP sıralama turlarındaki kazanın boyutu çok büyüktü ve Haas'a en pahalıya patlayan kaza da bu oldu. Burada yaklaşık 1 ila 1.5 milyon euroluk bir hasar meydana geldi.
Schumacher'in Haas'la yollarını ayırmasının ardından Amerikalı ekip için bazı kötü haberler olacak. Bunlardan birisi sponsorlarla ilgili. Görünüşe bakılırsa Schumacher sayesinde Amerikalı ekiple anlaşan sponsorlar, Schumacher'in ayrılığı sonrası takımla yola devam etmeyecek.
Yine de bu ayrılıkların Haas'a büyük bir darbe vuracağı düşünülmüyor çünkü gelecek yıl için Moneygram ile isim sponsorluğu anlaşması yaptılar ve bunun getireceği ücret oldukça yüksek olacak.
Şimdiden dört takım Binotto'yu istiyor olabilir
Sainz: "Gelecek yıl şampiyon olabiliriz fakat kusursuz olmamız gerekiyor"
Son Haberler
Binotto'nun ayrılığı, Ferrari için ne manaya geliyor?
Mattia Binotto'nun Ferrari Formula 1 takım patronu olarak görevinden istifa etmesi, gitmesini isteyen birçok kişiyi memnun etse de bu kararın sonucu takım için vahim olabilir.
Wolff: "Red Bull ve Ferrari'nin geçmişini tekrarlamamalıyız"
Toto Wolff, Mercedes'in düşüşe geçmemesi için bir uyarı olarak önceki sezonlardan aldıkları derslerin altını çizdi.
Ferrari, lastik aşınması sorununu çözmek süspansiyon tasarımını değiştirebilir
Lastik aşınması, 2022'de de Ferrari'nin başını ağrıttı ve İtalyan markanın yarış temposunda Red Bull'un gerisinde kalmasına neden oldu. Peki Maranello'daki mühendisler, 2023'te de bu sorunu yaşamamak için ne tür çözümleri değerlendiriyorlar?
Ferrari, 2021'de Horner'a teklif mi yaptı?
Alman basınında çıkan haberlere göre Ferrari, bugün istifa eden Mattia Binotto'nun koltuğu için arayışlara 2021 yılında başladı.