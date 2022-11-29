Schumacher'in kazaları, Haas'a 3 milyon euro'ya mâl olmuş

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Haftalardır Haas'ın 2023 için Mick Schumacher ile yollarını ayırıp, yeri için Nico Hulkenberg ile anlaşması konuşuluyor.

Amerikalı ekibin patronu Guenther Steiner, Mick'in kendisini geliştirmesine rağmen "takımın gelişimine yardım edemediğini" ve bundan ötürü deneyimli bir isme ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

Piyasada çok fazla seçenek olmadığı için de 35 yaşında olan ve üç yıldır tam zamanlı olarak F1'de yer almayan Hulkenberg ile anlaştılar.

Bazıları bu seçime hâlâ anlam veremiyor ancak takımın, Mick'le yola devam etme kararının ardında birden fazla sebep var gibi görünüyor ve bunlardan birisi de Alman pilotun, Haas'a maliyeti.

Sezonun özellikle ilk yarışında Haas VF-22'ye alışmakta güçlük çeken Mick, hem Monako hem de Cidde'de büyük kazalar yapmıştı.

Bild gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, Monako ve Japonya'daki kazaların Haas'a toplam maliyeti 3 milyon euroyu aştı. Bu açıdan da gridin zirvesinde yer alıyor.

Özellikle Suudi Arabistan GP sıralama turlarındaki kazanın boyutu çok büyüktü ve Haas'a en pahalıya patlayan kaza da bu oldu. Burada yaklaşık 1 ila 1.5 milyon euroluk bir hasar meydana geldi.

Schumacher'in Haas'la yollarını ayırmasının ardından Amerikalı ekip için bazı kötü haberler olacak. Bunlardan birisi sponsorlarla ilgili. Görünüşe bakılırsa Schumacher sayesinde Amerikalı ekiple anlaşan sponsorlar, Schumacher'in ayrılığı sonrası takımla yola devam etmeyecek.

Yine de bu ayrılıkların Haas'a büyük bir darbe vuracağı düşünülmüyor çünkü gelecek yıl için Moneygram ile isim sponsorluğu anlaşması yaptılar ve bunun getireceği ücret oldukça yüksek olacak.