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Formula 1 / Son dakika

Silverstone yarışı iptal edilirse Temmuz ayında 4 yarış yapılacak

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Silverstone yarışı iptal edilirse Temmuz ayında 4 yarış yapılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 May 2020 20:00

Liberty Media, Silverstone'la yapılan görüşmelerde sonuç alamaması halinde Hockenheim'ı F1 takvimine dahil edecek ve böylelikle Temmuz ayında dört yarış yapılacak.

Liberty Media ile İngiliz hükümetinin temsilcileri arasında yapılacaklar görüşmeler,, Formula 1 takvimini doğrudan etkileyecek.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, ay sonuna kadar resmi hale gelecek olan takvim, sezonunun tamamını değil, sadece Avrupa yarışlarını kapsayacak.  Formula 1 bu sayede diğer kıtalardaki durumu takip etmek için daha fazla vakte sahip olacak.

İngiliz hükümeti, Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan karantinadan Formula 1 personelini muaf tutarsa, 2020 sezonunun ilk dört yarış bir süredir bilinenle aynı olacak. Yani Red Bull Ring'de iki yarış (5 ve 12 Temmuz) ve sonrası  26 Temmuz ve 2 Ağustos Silverstone'da iki yarış daha olacak.

Liberty karantinadan muaf tutulmak için yetki alamazsa, Avusturya yarışlarının ardından ara verilmeyecek ve sezon Hockenheim ile devam edecek. Hockenheim buna göre 19 ve 26 Temmuz'da iki yarışa ev sahipliği yapacak. Böylelikle 4 haftada dört yarış yapılacak.

Bu durumda Hockenheim'daki ikinci yarıştan sonra, iki hafta ara verilecek ve daha sonra 16 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar ikinci bir dört yarışlık bölüm daha koşulacak.

Bu dört haftada İspanya, Macaristan, Belçika ve İtalya'da birer yarış yapılacak.

İngiltere hükümeti yeşil ışık yarsa takımlar için daha az stresli olacak.

İngiltere onay verirse Avrupa takvimi:

5 Temmuz: Red Bull Ring

12 Temmuz: Red Bull Ring

26 Temmuz: Silverstone

2 Ağustos: Silverstone

9 Ağustos: Hungaroring*

23 Ağustos: Barcelona *

30 Ağustos: Spa-Francorchamps

6 Eylül: Monza

İngiltere onay vermezse Avrupa takvimi:

5 Temmuz: Red Bull Ring

12 Temmuz: Red Bull Ring

19 Temmuz: Hockenheim

26 Temmuz: Hockenheim

16 Ağustos: Hungaroring*

23 Ağustos: Barcelona*

30 Ağustos: Spa-Francorchamps

6 Eylül: Monza

* Hungaroring / Barcelona henüz onaylanmadı. Tam tersi olabilir.

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Editör Roberto Chinchero

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