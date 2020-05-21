Renault, dört fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor, F1 programının durumu belirsiz

Renault, finansal krizin etkilerini en aza indirebilmek ve tasarruf sağlamak için kapsamlı bir plan hazırlıyor. Fransız yayıncı Le Canard Enchaîné'ye göre, önümüzdeki hafta 2 milyar euroluk bir tasarruf planı yayınlanacak.

Renault'nun Fransa'daki dört fabrikasını kapatacağı iddia ediliyor.

İlk etapta Choisy-le-Roi, Dieppe ve Fonderie de Brittany'deki fabrikalar kapatılacak. Ayrıca önümüzdeki yıllarda, elektrikli araçlar Zoe ve Nissan Micra'nın üretildiği Flins-sur-Seine'deki fabrikanın aktivitesi de azaltılacak.

Yeni tasarruf planının Renault'nun Formula 1 takımı üzende nasıl bir etkiye sahip olacağı bilinmiyor. Fransız üretici, 2020'nin ardından hiçbir üreticiye motor sağlamadığı için motor tarafında gelir de elde edemeyecek.

2016'da F1'e dönen Renault'nun yakın gelecekte şampiyonayı terk etmesi beklenmiyor, ancak F1'e yatırılan paranın büyük oranda azaltılma ihtimali oldukça yüksek.

İddiaya göre Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılmasının sebeplerinden bir tanesi, Ricciardo'nun bu planlardan haberdar olmasıydı. Fransız üreticinin yıllık 20 milyon euro kazanan Ricciardo'ya yeni anlaşma kapsamında %30 ila %40 daha az maaş teklif ettiği söyleniyordu.

Renault fabrika kapatma konusuyla alakalı herhangi bir açıklamada veya yorumda bulunmadı. Geçici CEO Clothilde Delbos, 28 Mayıs tarihinde hem Nissan ile ortaklığın geleceğini hem de maliyet düşürme stratejisinin detaylarını açıklayacak.