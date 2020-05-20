Hamilton, Lauda'yla ilk buluşmasını anlattı

3 kez dünya şampiyonu olan Lauda, Hamilton'ın 2013'te Mercedes'e geçmesinde en etkili olan isimdi. Lauda, 2012 boyunca Hamilton'la yaptığı görüşmelerde genç sürücüyü ikna etmeyi başarmıştı.

2013'e kadar tek bir şampiyonluğu olan Hamilton, Mercedes hamlesinin ardından 5 şampiyonluk daha kazanarak F1 tarihinin en başarılı 2. pilotu oldu ve rekoru elinde bulunduran Schumacher'le arasında sadece bir şampiyonluk fark bulunuyor.

Lauda'nın ölüm yıl dönümü kapsamında Mercedes bir video hazırladı.

Lauda ile ilk görüşmelerini anlatan Hamilton, "Muhtemelen onunla olan en güzel anılarım, ilk görüşmelerimizdi."

"2012'de konuşmaya başladık. Bir gün evdeyken Niki'nin aradığını ve beni takıma katılmam yönünde ikna etmeye çalıştığını hatırlıyorum. Niki gibi bir ikon ve dünya şampiyonundan çağrı almak çok güzeldi."

"Çok güzel konuşmalardı ancak henüz erken dönemdeydik. Niki gibi birisinden destek görmek, büyük saygı göstermeyi gerektiriyor. Bu açıdan aramızda karşılıklı saygı vardı."

"Muhtemelen bana bir pilot olarak değer vermediğini düşünmüştüm ancak aslında vermişti. Ardından Singapur'da birlikte oturduk, odama geldi ve iyi bir görüşme yaptık."

"İşte o dönemde Niki, 'Aman Tanrım. Sen birçok açıdan bana benziyorsun.' dedi. Onunla tahmin ettiğimden çok ortak noktamız vardı. Muhtemelen o da kendi kendine 'Aslında birileri hakkında gereksiz yere erken sonuca varmamalıyım' diye düşünmüştür." dedi.

Hamilton, o sene Singapur GP'den bir hafta sonra 2013 Mercedes pilotu olarak doğrulandı ve sonrasında F1'in en büyüklerinden birisi oldu.

Hamilton ayrıca Lauda'nın etkisinin pilot olarak da gelişmesini sağladığını söyledi.

Hamilton, "Her zaman nasıl iyileşebileceğimizi düşünüyordu. Niki'nin en iyi işareti, iyi iş yapmışsanız size şapkasını çıkarmasıydı. Bu 'Aferin' manasına geliyordu."

"Yarışlardan sonra genelde konuşurduk. Bana 'Lewis, daha iyi olmak için neye ihtiyacın var? Neye ihtiyacın var?' diye sorardı. Her zaman daha iyisini kovalıyordu. Ondan bu şekilde öğreniyordum."

"Pilot olarak aynı takımdaysanız doğal olarak birlikte çalışmalı ve aynı zamanda takıma liderlik yapmalısınız. Takıma liderlik yapmalı, sorular sormalı ve sürekli olarak derine inerek herkesi zorlamalısınız."

"Niki çalışma ortamında bana nasıl yaklaşmam gerektiğini öğretti. Onun öğrettiklerini her günüme, yarış kariyerimdeki her günüme uygulamayı seviyorum."

"Bu fırsata sahip olduğum için minnettarım ve sonsuza dek Niki'yi seveceğim. Her yarış ruhumuzda olduğunu biliyorum." dedi.