Sidney, Avustralya GP'ye ev sahipliği yapmak için bastırıyor

Melbourne'deki Albert Park pisti, 1996'dan beri tüm Avustralya Grand Prix'lerine ev sahipliği yapmıştı. Fakat son iki yılda, pandemi nedeniyle yarış düzenlenemedi.

Albert Park, bu yıl takvime geri dönecek ve yenilenen tasarımıyla birlikte, oldukça heyecan verici yarışlar düzenlemeyi hedefliyorlar.

Pistin anlaşması, 2025 yılında sona eriyor ve o tarihe kadar Avustralya GP'ye Melbourne ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

Fakat Avustralya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak isteyen başka şehirler de var ve bunlardan birisi Sidney.

Buradaki temel fikir, Sidney'in ünlü liman kısmında, Monako Grand Prix'sine benzer özel bir cadde pisti oluşturmak gibi görünüyor. Fakat güvenlik endişeleri nedeniyle Liman Köprüsü kullanılmayacak.

NSW Başbakanı Dominic Perrottet, Sidney'e daha büyük spor etkinlikleri getirmek istediklerini söyledi ve Fox Sports'a şöyle konuştu: "Sadece ülkenin değil, dünyanın en büyük şehirlerinden birisine sahibiz."

"Formula 1 cidden buraya gelmek varken neden Melbourne'de kalmak istesin ki?

“Bu yüzden yarışı Sidney'e getirmek için savaşma şansımız olacağını düşünüyoruz. Fakat bu sadece Formula 1'le sınırlı değil."

"Hem ülke genelinde ve hem de dünya çapında peşinden koşuğumuz güzel etkinlikler var.”

Tony Shepherd da şunlar ekledi: “Buradaki halk, motor sporlarını herkes kadar seviyor ve onu en iyi şekilde sunabilecek standartlarda bir şehrimiz var. İnsanları rahatsız etmemek için pist yerini dikkatlice seçmemiz gerekecek fakat şehrimizi dünyaya pazarlamanın harika bir yolu olurdu.”

Melbourne, Avustralya Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images