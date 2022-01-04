Giovinazzi: "Formula E aracı sürmek, Formula 1 aracını ıslak zeminde sürmek gibi"

Alfa Romeo F1 koltuğunu kaybetmesinin ardından Dragon Penske'den gelen Formula 1 teklifini kabul eden Giovinazzi, yeni sezonda burada mücadele edecek.

27 yaşındaki İtalyan sürücü, Formula E'nin geçen ay Valensiya'da yapılan sezon öncesi testinin ilk iki gününe katıldı ve aynı zamanda simülatörde çalışmalar gerçekleştirdi.

Giovinazzi'nin en iyi derecesi, son günü atlamasına rağmen 1.5 yıldır Dragon takımı ile yarışan takım arkadaşı Sergio Sette Camara'dan 0.3 saniye daha yavaştı.

Bu, Giovinazzi'nin ilk Formula E deneyimi değil çünkü serinin Gen1 aracıyla, 2018'deki çaylak testine katılmıştı. Fakat hiç Gen2 aracı sürmedi.

Giovinazzi, The Race ile olan röportajında şöyle dedi: "2018'de Gen1 aracını çaylak testinde kullandığım için, bir Formula E aracını sürmenin pek kolay olmayacağını biliyordum."

“Bu [Gen2 aracı] kesinlikle daha iyi ama sürüşün biraz daha kolay olmasını bekliyordum. Frenleme anlamında gerçekten karmaşıktı."

"İlk günün ardından tamamen kayboldum çünkü psikolojik olarak tüm bu yeni şeyleri yerine oturtmam gerekiyordu. Sonuçta denge ve pek çok anlamda daha önce hiç sürmediğim bir araç."

“Burada gerçekten daha yumuşak fren yapmanız gerekiyor. Araç pek fazla yol tutmuyor, yere basma gücü yok ve virajlara çok fazla hız taşıyamıyorsunuz."

"Bu neredeyse bir Formula 1 aracını, ıslak zeminde kullanmak gibi."

"Motor sesi olmaması da dahil olmak üzere her şey tamamen yeniydi. Sonra enerji tüketimi konusuna geçtik ve birçok yeni şey öğrenmem gerekti."

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Giovinazzi, Formula E'ye geçen ilk Formula 1 sürücüsü değil. Son dönemde F1'den hemen sonra buraya geçen pek çok sürücü vardı. Bu isimler arasında Brendon Hartley, Felipe Massa ve Stoffel Vandoorne yer alıyor.

Fakat Giovinazzi, üç günlük testin ikisine katılabildi ve ilk yarışa simülatörde hazırlanmaya çalışıyor.

Giovinazzi, ”Ne yazık ki, sadece iki gün test yapmak ve daha sonra yeni bir pistte, doğrudan yarışa çıkmak benim için harika olmayacak."

“Hâlâ araç içerisinde %100 iyi hissetmiyorum ama hoşuma gitti ve ekiple birlikte çalıştığım birkaç günlük süre zarfında, her şeyi mümkün olan en iyi şekilde yapmaya çalıştım."

"Ne yazık ki, sezonun ilk yarışından önce araca adapte olmak için sadece birkaç günüm var, bu yüzden zor bir sınavla karşı karşıya kalacağım. Sezonun ilk yarısındaki bazı pistlerdeki diğer sürücülere göre sorun yaşayacağım."

"Fakat çok ciddi bir yaklaşımım var, sezon sonuna kadar iyi sonuçlar almak adına sürekli olarak gelişmeye çalışacağım Bu benim için yeni bir mücadele ama bunu kabullenmeye hazırım. Bu yıl önceliğim Formula E." "Bu aracın daha yavaş olduğunu, yol tutuşunun daha kötü olduğunu bilsem de bu benim şampiyonam ve her şeyimi vermeye niyetliyim. Belki yavaş yavaş Formula E'yi daha çok sevmeye başlarım." "2023'te neler olacağını bilemeyiz." dedi. Giovinazzi yeni sezonda Ferrari F1'in de yedek pilotluğunu yapacak.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images