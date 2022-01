Yamamoto: "Verstappen'in geri bildirimleri, Honda'nın gelişimine yardım etti"

Honda, 2019 yılıyla birlikte Red Bull'la çalışmaya başladı ve ortaklığın üçüncü yılında, Max Verstappen'le beraber pilotlar şampiyonluğunu kazandılar.

Hollandalı pilot, en başından beri Honda ortaklığını destekliyordu ve her zaman Japon üretici hakkında pozitif açıklamalarda bulundu.

Honda'nın motor sporları şefi Masashi Yamamoto, Verstappen'in sportif başarılarına ek olarak, güçlü geri bildirimlerde de bulunduğunu söyledi.

Yamamoto, "Max'in sportif başarıları hakkında hiçbir şey söylemeye gerek yok, bizim için eşi benzeri olmayan şeyler."

"Fakat bu, sadece sportif başarılarla ilgili bir durum değil. Onun geri bildirimleri de bizim için çok önemliydi."

"Max çok hızlı bir sürücü ve bu seviyede birinin ayrıntılı geri bildirimler vermesi, gelişimimizi hızlandırdı."

"Dört sürücü değerli geri bildirimler sundu fakat özellikle Max'inki çok değerliydi." dedi.

Yamamoto, Honda'nın sporu erken bıraktığı görüşlerine de katılıyor.

Yamamoto, "Kişisel olarak bu soruya evet yanıtını verebilirim ancak bu, şirketin kararıydı ve gitmek istedikleri yönü anlayabiliyorum. Bu açıdan kararı kabul etmek gerekiyor." dedi.

Yamamoto, 2022'de spordan ayrılsalar bile Red Bull'a mümkün olduğunca destek vermeye çalışacaklarını söyledi.

"Red Bull ve AlphaTauri'yi ellerinden gelenin en iyisini yapmaları konusunda kesinlikle destekleyeceğiz fakat artık farklı bir ilişki olacak."

"Tabii ki kolay olmayacak fakat Red Bull'un bir takım olarak daha entegre şekilde çalışmak istediği de doğru. Bunu da sadece her şeyi kendi bünyelerinde üretirlerse başarabilirler."

"En azından Honda olarak onlara bu konuda yardımcı olmak istiyoruz."

