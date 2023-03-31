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Shovlin: "W14, Cidde'den bu yana pek değişmedi"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, aracın Cidde'ye kıyasla çok değişmediğini söyleyerek, bu hafta sonu çok büyük beklentiler içerisinde olmadıklarını ima etti.

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Shovlin: "W14, Cidde'den bu yana pek değişmedi"
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Mercedes 2023 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışında Aston Martin ve Ferrari ile benzer tempoya sahipti. Bu üç takımın önünde ise Red Bull vardı.

Takımlar son haftalarda araçları üzerinde önemli değişiklikler yapmadığı için Avustralya'da da benzer tablo olması bekleniyordu.

Cuma günü durumun böyle olduğunu ortaya koydu.

Günün ardından konuşan Mercedes'ten Andrew Shovlin, "Bu pist pek çok açıdan Cidde'ye benziyor, ki o günden bu yana araçta önemli değişiklikler yapmadık."

"Bu nedenle buraya son iki yarışta karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmak zorunda olduğumuzu düşünerek geldik."

"GPS sistemlerinin arızalandığı ilk antrenman seansındaki kırmızı bayrak ve öğleden sonra yağan yağmur nedeniyle karmaşık  bir gün oldu."

"Ayarlar açısından bazı iyi yönler bulduk fakat henüz tüm iyi parçaları bir araya getiremedik."

"Bundan ötürü yaptığımız testlerden elde ettiğimiz verileri bakmalı, her şeyi bir araya getirmeliyiz, ki bu Cuma akşamı yapılan normal bir iş."

"Yarın pist daha da soğuk olacak, bu nedenle sıralama turlarında lastikleri doğru aralığa getirmek zor olabilir."

"Ancak durumu daha iyi anlamak adına son antrenman seansında uygun koşullara sahip olmalıyız." dedi.

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