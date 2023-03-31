Aston Martin pilotları, cumartesi günü daha fazla ilerlemelerini umuyor

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Aston Martin, 2023 Formula 1 sezonuna fırtına gibi başladı ve geride kalan iki yarışın ikisinde de podyuma çıktı.

Cuma günü Avustralya'da Fernando Alonso, en hızlı zamana imza attı ve güçlü formu devam ettirmiş oldu.

Günün ardından konuşan İspanyol pilot, "Avustralya'ya geri dönmek ve Cuma günün en iyi zamanı yapmak çok güzel."

"İlk antrenmanda çeşitli testler yaptık ve her şey sorunsuz geçti. İkinci antrenman seansı ise yağmurdan etkilendi, bu nedenle programın bir kısmı yarına kaldı."

"Lastiklerin çalışma şekli ve yarış temposu hakkında daha fazla şey öğrenmemiz gerekiyor. Cuma günü bunun için yeterli zaman yoktu."

"Cumartesi günü için tahminler yağmur göstermiyor, umarım yağmur yağmaz." dedi.

Lance Stroll de cuma gününün sorunsuz geçtiğine vurgu yapıyor.

"Herkes Albert Park'a geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyordu, bugün piste geri dönmek harikaydı."

"Araçta hiçbir sorun yok. İlk antrenman seansını çeşitli parçaları test etmek için kullandık. AMR23 ile nasıl çalışacağımızı öğrenmeye devam ediyoruz ve akşam topladığımız tüm bu verileri dikkatle inceleyeceğiz."

"İkinci seansta yağmur nedeniyle beklediğimizden daha az tur attık ama herkes için aynı şey geçerli."

"Neyse ki hava yarın düzelecek!"

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images