Önceki / Shovlin: "W14, Cidde'den bu yana pek değişmedi" Sonraki / 2023 Avustralya GP öncesi Cuma günü neler öğrendik?
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Aston Martin pilotları, cumartesi günü daha fazla ilerlemelerini umuyor

Aston Martin pilotları Fernando Alonso ve Lance Stroll, hafta sonunun kalan günlerinin kendileri içni daha iyi geçmesini bekliyorlar.

Ekleyen:
Aston Martin pilotları, cumartesi günü daha fazla ilerlemelerini umuyor
Haberi dinle

Aston Martin, 2023 Formula 1 sezonuna fırtına gibi başladı ve geride kalan iki yarışın ikisinde de podyuma çıktı.

Cuma günü Avustralya'da Fernando Alonso, en hızlı zamana imza attı ve güçlü formu devam ettirmiş oldu.

Günün ardından konuşan İspanyol pilot, "Avustralya'ya geri dönmek ve Cuma günün en iyi zamanı yapmak çok güzel."

"İlk antrenmanda çeşitli testler yaptık ve her şey sorunsuz geçti. İkinci antrenman seansı ise yağmurdan etkilendi, bu nedenle programın bir kısmı yarına kaldı."

"Lastiklerin çalışma şekli ve yarış temposu hakkında daha fazla şey öğrenmemiz gerekiyor. Cuma günü bunun için yeterli zaman yoktu."

"Cumartesi günü için tahminler yağmur göstermiyor, umarım yağmur yağmaz." dedi.

Lance Stroll de cuma gününün sorunsuz geçtiğine vurgu yapıyor.

"Herkes Albert Park'a geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyordu, bugün piste geri dönmek harikaydı."

"Araçta hiçbir sorun yok. İlk antrenman seansını çeşitli parçaları test etmek için kullandık. AMR23 ile nasıl çalışacağımızı öğrenmeye devam ediyoruz ve akşam topladığımız tüm bu verileri dikkatle inceleyeceğiz."

"İkinci seansta yağmur nedeniyle beklediğimizden daha az tur attık ama herkes için aynı şey geçerli."

"Neyse ki hava yarın düzelecek!"

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Shovlin: "W14, Cidde'den bu yana pek değişmedi"

2023 Avustralya GP öncesi Cuma günü neler öğrendik?
Daha fazlası
Ezel Tan
Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Formula 1
Avustralya GP

Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti" Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Bridgestone, F1'e girmeyi mi düşünüyor?

Bridgestone, F1'e girmeyi mi düşünüyor?

Formula 1

Bridgestone, F1'e girmeyi mi düşünüyor? Bridgestone, F1'e girmeyi mi düşünüyor?

Leclerc: "Sıralama turlarında ön tarafa yakın olmalıyız"

Leclerc: "Sıralama turlarında ön tarafa yakın olmalıyız"

Formula 1
Avustralya GP

Leclerc: "Sıralama turlarında ön tarafa yakın olmalıyız" Leclerc: "Sıralama turlarında ön tarafa yakın olmalıyız"

Son Haberler

Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı"

Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı" Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı"

Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor

Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor

F1 Formula 1
Avustralya GP

Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor

Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti" Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"

Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük" Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.