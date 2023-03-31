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Magnussen: "GPS sorununu önceden bilseydik daha dikkatli olurduk"

Haas pilotu Kevin Magnussen, Avustralya Grand Prix FP1 sırasında GPS sorunu nedeniyle Formula 1 pilotlarının neden 'gözleri bağlanmış' gibi olduklarını açıkladı.

Filip Cleeren
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Magnussen: "GPS sorununu önceden bilseydik daha dikkatli olurduk"
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Albert Park'taki ilk antrenman seansı, GPS sorunu nedeniyle başlangıçtan 40 dakika sonra kırmızı bayrağa sebep oldu çünkü takımlar pistte birbirlerini takip edemiyordu.

Kırmızı bayrak kararından önce AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, ikinci sektörde bir Ferrari'ye çarpmaktan kıl payı kurtulurken; Aston Martin'den Lance Stroll trafiğe yakalandı.

Haas'tan Nico Hulkenberg son sektörde Lando Norris'in McLaren'ine çarpmamak için frenlerini kilitledi ve sondan bir önceki virajda pist dışına çıktı.

Takım arkadaşı Magnussen, sorunu önceden bilmeleri halinde muhtemelen sorun yaşamayacaklarını, ancak bazı pilotların hâlâ telsiz mesajı beklediğini ve bilgi eksikliğinin bir güvenlik sorunu haline geldiğini açıkladı.

Magnussen, "GPS sistemi devre dışı kaldığında herkesin gözleri bağlanmış gibiydi."

"Bence bunun bir nedeni de trafiğin nerede olduğunu söylemek için mühendislere güvenmemiz."

"O an herkesin GPS sisteminin devre dışı olduğunu bildiğini sanmıyorum, bu yüzden bir şey duymadığınızda hiçbir şey olmadığını düşünüyorsunuz."

"Sanırım GPS sisteminin çalışmadığını bilseydik, çok daha dikkatli olur ve sürekli aynalarınıza bakardık."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport.com'un Norris ile ilgili sorusu üzerine Hulkenberg şunları söyledi: "Bence bazı pilotlar mühendislere ve kararlara diğerlerinden daha fazla güveniyor. Bugünkü gibi bir durumda farkı görüyorsunuz."

Hulkenberg, özellikle bir cadde pistinin doğasında bulunan ekstra risk nedeniyle seansta kırmızı bayrak çıkarmanın doğru bir karar olduğunu düşünüyor.

"Bence sorunun çözülmesi için bunu yapmak doğruydu." 

"Pistte kör olan birkaç bölüm var, bu da bize yardımcı olmuyor ve bu tarz pistlerde bu daha büyük bir sorun haline geliyor." 

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