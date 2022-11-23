Shalia-Ann Rao genel sekreterlik görevinden ayrıldı

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Özellikle Formula 1 açısından olaylı bir dönemde göreve başlayan yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in ilk işi geçiş dönemi için bir kadro oluşturmak olmuştu.

Bu kadroda "Motor Sporları Geçici Genel Sekreteri" olarak görev alan Rao, eski Mercedes avukatı olması nedeniyle başta Red Bull olmak üzere birçok takımın tepkisini çekmişti.

Çarşamba sabahı bir açıklama yayınlayan FIA, geçiş döneminin sona erdiğini, dolayısıyla Rao'nun geçici görevinin de sona erdiğini duyurdu

Açıklamada, "Shaila-Ann Rao, sene başında Motor Sporları Geçici Genel Sekreteri olarak geçiş döneminde yeni yönetim kadrosuna yardımcı olmak üzere FIA'ya geri döndü."

"Bu geçiş dönemini başarıyla yöneten Shaila-Ann, FIA Başkanına ve organizasyona değerli destek ve yardım sağladı."

"Ancak geçiş döneminin sona ermesiyle birlikte Shalia-Ann da FIA'daki görevinden ayrılmış bulunmakta. FIA, Shaila-Ann'a bu dönemdeki desteği için teşekkür eder." ifadeleri yer aldı.

Rao'nun en büyük destekçilerinden olan ve taraflılık iddialarına karşı kendisini savunan FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem de Rao'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Ben Sulayem, "FIA'daki herkes adına Shaila-Ann'e, organizasyon için önemli bir geçiş aşamasında Motor Sporları Geçici Genel Sekreterliği görevindeki paha biçilmez katkılarından dolayı teşekkür etmek isterim.

"Shaila-Ann özellikle Formula 1 konusunda bana büyük destek sağlamış, her zaman profesyonellik ve dürüstlükle hareket etmiştir." dedi.