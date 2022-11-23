Piastri: "Ricciardo gibi benim de sürüş stilimi biraz değiştirmem gerekti"
McLaren ile sezon sonu testlerine çıkan Oscar Piastri, araçta rahat hissedebilmek için sürüş stilini biraz değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.
Gelecek sezonun McLaren pilotu Piastri, Abu Dhabi'de gerçekleşen sezon sonu testleri hakkında konuştu.
İlk defa bir F1 pilotu olarak teste çıkan Piastri, "Bu harika bir his, geçen sene katıldığım genç sürücü testinden çok farklı bir duygu ve gelecek sezon için bir yapı taşı."
"McLaren'daki ilk günümü geçirmek, takımdaki herkesi tanımak ve gelecek yıl için çalışmak harikaydı." dedi.
"Ancak testin, tur süreleri açısından anlamsız olduğunu düşünüyorum çünkü hangi takımın neyi amaçladığını bilemiyorsunuz." dedi.
Avustralyalı pilota, araç hakkındaki genel izlenimi ve araçta rahat hissedip hissetmediği soruldu.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Piastri, "Öncelikle Mercedes motoru iyi hissettiriyor, 2021'de kullandığım Alpine aracındaki motorundan çok daha farklı."
"Ama elbette pistteki diğer araçlarla kıyaslama yapmadan bir şey söylemek zor."
"Bugün araçta birçok farklı şey denedik. Kesinlikle odaklanmamız gereken birkaç alan var. Her şeyi analiz ediyor ve planlıyorum."
"Elimden geldiğince çok şey öğrenmeye ve tur zamanı açısından nerede olduğumuza bakmaktan ziyade geliştirebileceğimiz noktaları görmeye çalıştım." dedi.
Piastri'nin, McLaren'deki yerini aldığı vatandaşı Daniel Ricciardo; McLaren aracına uyum sağlayabilmek için sürüş stilinde değişiklik yapmak zorunda kaldığını açıklamıştı.
Piastri'nin de böyle bir şeye gerek duyup duymadığı sorulduğunda, "Sanırım biraz duydum, ama bence bu sporun zorluklarından biri de adapte olabilmek."
"Her araç birbirinden farklı ve sürekli gelişiyorlar, bu yüzden zaten sürüş stilinizi her yıl aşağı yukarı değiştirmeniz gerekiyor."
"Yani evet, biraz değiştirmem gereken şeyler var ama tamamen yabancı olan hiçbir şey yok. Yine de arabayla ilgili henüz her şeyi bilmiyorum." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL36
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
2022 ve 2021 araçları arasındaki fark hakkında Piastri, "Bence düşük hızlı virajlarda ve ağırlık olarak, gözle görülür bir fark var."
"Bazı yönleriyle F2 aracına benziyor ama genel olarak eski F1 araçlarına çok daha yakın." şeklinde yorum yaptı.
Piastri, bu testteki asıl amacının pistte hızlı olmaktan ziyade, takımı tanıyıp takımdaki çalışanlarla arasında iyi bir ilişki kurmaya çalışmak olduğunu söyledi.
Avustralyalı pilot, "Bugün çoğunlukla, takımla iyi iletişim kurmaktan ve birbirimize alışmaktan ibaretti."
"Önümüzdeki hafta da resmi tanıtım için fabrikada olacağım ve herkesle tanışacağım, bu yüzden sabırsızlanıyorum. Tanışacak bir sürü insan var. " dedi.
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