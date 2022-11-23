Bottas: "Lastik testi çok faydalıydı"
Valtteri Bottas, 2022'nin son testinden çok şey öğrendiklerini söylüyor.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo'nun pek iyi görünmediği Abu Dhabi'de yapılan sezon sonu testinde 2023 Pirell lastiklerini test etti ve 1:26.709 ile 24 sürücü arasında 16. oldu.
Günü 129 tur ile kapatan Bottas, "Abu Dhabi'deki yarış hafta sonunun ardından Yas Marina pistinde 129 tur daha attım, ki bu hiç de fena değil!"
"Bugün Pirelli lastik testlerine odaklandık ve gelecek yılın lastiklerini test ettik. Bu nedenle değerli veriler toplamak açısından önemli bir gündü."
"Araç iyi çalıştı, çok fazla tur attım ve çok şey öğrendik. Bu, sezonu bitirmek için harika bir yoldu." dedi.
Genç sürücü testi için ikinci aracı Theo Pourchaire sürdü ve günü son sırada tamamladı.
Theo Pourchaire, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo'nun genç yeteneği, "Test sırasında pek çok şeyi kontrol etmemiz, takımın Abu Dhabi yarış hafta sonunda kullandığından daha doğru ayarları bulmaya çalışmamız gerekti."
"Formula 1'i keşfetmeye devam ediyorum çünkü bu araçları kullanma konusunda çok fazla deneyimim yok."
"Harika hissettim, seans iyi geçti, çok fazla tur attım, farklı lastikler ve farklı ayarlar denedim. Giderek daha hızlı olmaya çalıştım, bazen sınıra yaklaştım ancak asıl önemli olan aracın zarar görmemesiydi."
"Sonuç olarak, çok mutluyum ve her turun tadını çıkarmaya çalıştım, bu yüzden harikaydı." dedi.
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