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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"

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Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"
Ekleyen:
, Editör

McLaren patronu Andreas Seidl, zirveye dönüş için gereken her şeye sahip olduklarını ve bunu başarmaları için sadece "zamana" ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Hibrit motorlar döneminin başlangıcında geçirdiği zorlu dönemin ardından McLaren, son iki yıllık süreçte büyük adımlar atmayı başardı.

İngiliz ekip, geçen yılı dördüncü sırada tamamlamıştı ve bu yıl, Carlos Sainz ile Lando Norris'in topladığı istikrarlı puanlar sayesinde üçüncü oldu.

McLaren bu yıl çoğu zaman en hızlı üçüncü takım değildi, ama hafta sonlarında hem stratejik anlamda iyi bir iş yaptılar, hem de rakiplerin hatalarını değerlendirdiler.

McLaren'ın eski dünya şampiyonu Lewis Hamilton, geçtiğimiz günlerde McLaren'ın performansını övdü ve gelecek yıl, Mercedes motoruna geçecek McLaren'ın da katılımıyla "üç yönlü bir şampiyonluk savaşı" olabileceğini belirtti.

Ancak Seidl, Hamilton'ın sözlerinden memnun olsa da, kısa vadede bunu yapmalarının mümkün olmadığını, ama zirveye dönüşün sadece bir zaman meselesi olduğunu belirtti.

Seidl, "Kariyerine McLaren ile başlayan ve ilk şampiyonluğunu McLaren ile kazanan Lewis'in bir takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeye saygı duyması ve takip etmesi hepimiz için güzel bir şey."

"Ama daha önce de söylediğim gibi, bir takım olarak nerede olduğumuza dair elimizde net ve gerçekçi bir tablomuz var."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ayrıca Formula 1'de tekrar en üst sıralarda yer almak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olmamızın sadece bir zaman meselesi olduğunu da biliyoruz."

"Takım organizasyonunu geliştirmeye ve takım olarak -beraber- çalışma şeklimizi daha iyi hale getirmeye odaklandığımız gibi, en iyi takımlara kıyasla altyapı anlamında sahip olduğumuz eksikliği azaltmak için de çaba gösteriyoruz."

"Bu süreci devam ettirdiğimiz sürece, bu hedefe ulaşmak mümkün olacak. Aynı zamanda bir takım olarak çok büyük bir hırsa sahibiz. Şu anda sahip olduğumuz şeylerle bile, takım içerisinde çok fazla potansiyel görüyoruz ve odaklandığımız şey bu potansiyeli ortaya çıkarmak."

"Önümüzdeki yıllarda nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair elimizde net planlar var ve önümüzdeki yıllarda bu zorluklarla başa çıkabileceğimiz için çok mutluyum."

"Piers, Andrea ve James ile birlikte, bu zorlukların üstesinden gelebilmek adına yaklaşım açısından tamamen uyumlu olan büyük bir yönetim ekibimiz var."

"Gerçekten çok yetenekli ve oldukça motive olmuş bir ekibe sahibiz. Sadece başımızı önümüze eğmemiz  ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

McLaren son galibiyetini 2012 yılında almıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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