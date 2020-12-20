Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Latifi, 2020'deki yarış performansına "10 üzerinden 8" veriyor

paylaşım
yorumlar
Latifi, 2020'deki yarış performansına "10 üzerinden 8" veriyor
Ekleyen:
, Editör

Nicholas Latifi, 2020'de sıralama turlarında iyi bir performans sergilemese bile, yarış temposuna "10 üzerinden 8" verdiğini söyledi.

Bu yıl Williams ile Formula 1'e adım atan Nicholas Latifi, tüm sıralama turlarında George Russell'a geçildi ve sezonu tıpkı takım arkadaşı gibi puansız kapattı.

Kanadalı pilot, genel olarak hafta sonlarını en geride götüren isimdi ve bazı yarışlarda iyi performans gösterse de, genel anlamda Russell'ın gölgesinde kaldı.

Abu Dhabi GP sonrası Latifi'den sezonuna 10 üzerinden puan vermesi istendi ve Kanadalı pilotun cevabı şöyle oldu: "Sıralama performansım hakkında konuşursam, muhtemelen kendime 10 üzerinden 5 verirdim."

"Yani bu, benim geliştirmem gereken kısım ve her şeyi bir araya getirmek için çalışmam gerekiyor. Çünkü o noktalarda her şeyi bir araya getiremediğim sır değil. Daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum ve araçta çok daha fazlası var. Yarış tempoma ise 10 zerinden 8 veriyorum."

"Elbette geliştirmem gereken çok şey var, öğrenebileceğim çok şey var. Henüz Formula 1'deki ilk yılım ve burası Formula 2'ye göre farklı."

"Sürmesi en kolay araç değil ve bizim için kesinlikle diğerlerinden daha zor. Bu yüzden kendime 10 üzerinden 8 veriyorum."

Nicholas Latifi, Williams FW43

Nicholas Latifi, Williams FW43

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams Racing

Nicholas Latifi, Williams Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Latifi, özellikle sıralama turlarında yaşadığı sorunun tek bir sebebi olmadığını ve her şeyi bir araya getirmekte zorlandığını belirtti.

"Eğer her zaman aynı şey olsaydı, muhtemelen kendime bir tokat atar ve kendimi düzeltmeye çalışırdım, çünkü aynı hatayı iki kez yapmak istemezsiniz. Ama evet, her zaman farklı bir şey vardı. Tur içerisinde bir hata yapabilirsiniz ve bu hata, tüm turu mahveder. Bunun sebebi lastikleri doğru şekilde hazırlayamamış olmanız ve daha sonra hata yaparak ilk viraja girmeniz olabilir. Başka bir şeyin bir sonucu da olabilir, yani yaptığınız hazırlıkla alakalı olabilir."

"Ama bu yıl çoğu zaman bir turu bitirdim ve eğer başka bir tur olursa, her şeyi bir araya getirebileceğimi, çok daha fazla potansiyel olduğunu ve çok daha hızlı olabileceğimi hissettim."

"Burada sinir bozucu olan şey yapabileceğiniz daha fazla şey olduğunu bilmek. Kış boyunca araştırma yapmalıyız. Kendim ve takım, birlikte bu durumu anlamaya çalışmalıyız. Gelecek yıl bunu geliştirmeliyiz çünkü pist üstü pozisyonunun önemli olduğu yarışlarda çok büyük bir fark yaratıyor."

 

Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"

Önceki haber

Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, 2021'de "büyük oranda" 2022 aracına odaklanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021'de "büyük oranda" 2022 aracına odaklanacak

Horner: "Vettel ve Hulkenberg, 2021 için seçeneğimiz olmadılar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Vettel ve Hulkenberg, 2021 için seçeneğimiz olmadılar"

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"

Binotto: "Vettel'e rekabetçi bir araç veremedik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel'e rekabetçi bir araç veremedik"

Latifi, 2020'deki yarış performansına "10 üzerinden 8" veriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Latifi, 2020'deki yarış performansına "10 üzerinden 8" veriyor

Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i Barcelona'da kış testlerinden önce tanıtacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i Barcelona'da kış testlerinden önce tanıtacak

Son Haberler

Latifi, 2020'deki yarış performansına "10 üzerinden 8" veriyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi, 2020'deki yarış performansına "10 üzerinden 8" veriyor

Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"

Ferrari, 2021'de "büyük oranda" 2022 aracına odaklanacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021'de "büyük oranda" 2022 aracına odaklanacak

Tost: "Verstappen'i ilk kez seyrettiğim zaman hemen F1'de olmasını istedim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Verstappen'i ilk kez seyrettiğim zaman hemen F1'de olmasını istedim"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2021'de "büyük oranda" 2022 aracına odaklanacak

1s
2
Formula 1

Horner: "Vettel ve Hulkenberg, 2021 için seçeneğimiz olmadılar"

19s
3
Formula 1

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"

14s
4
Formula 1

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"

15s
5
Formula 1

Binotto: "Vettel'e rekabetçi bir araç veremedik"

18s

Son Haberler

Latifi, 2020'deki yarış performansına "10 üzerinden 8" veriyor
F1

Latifi, 2020'deki yarış performansına "10 üzerinden 8" veriyor

Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"
F1

Seidl: "Zirveye dönmemiz sadece bir zaman meselesi"

Ferrari, 2021'de "büyük oranda" 2022 aracına odaklanacak
F1

Ferrari, 2021'de "büyük oranda" 2022 aracına odaklanacak

Tost: "Verstappen'i ilk kez seyrettiğim zaman hemen F1'de olmasını istedim"
F1

Tost: "Verstappen'i ilk kez seyrettiğim zaman hemen F1'de olmasını istedim"

Austin'deki ilk viraja isim verildi
F1

Austin'deki ilk viraja isim verildi

Son Videolar

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.