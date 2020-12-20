Latifi, 2020'deki yarış performansına "10 üzerinden 8" veriyor

Bu yıl Williams ile Formula 1'e adım atan Nicholas Latifi, tüm sıralama turlarında George Russell'a geçildi ve sezonu tıpkı takım arkadaşı gibi puansız kapattı.

Kanadalı pilot, genel olarak hafta sonlarını en geride götüren isimdi ve bazı yarışlarda iyi performans gösterse de, genel anlamda Russell'ın gölgesinde kaldı.

Abu Dhabi GP sonrası Latifi'den sezonuna 10 üzerinden puan vermesi istendi ve Kanadalı pilotun cevabı şöyle oldu: "Sıralama performansım hakkında konuşursam, muhtemelen kendime 10 üzerinden 5 verirdim."

"Yani bu, benim geliştirmem gereken kısım ve her şeyi bir araya getirmek için çalışmam gerekiyor. Çünkü o noktalarda her şeyi bir araya getiremediğim sır değil. Daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum ve araçta çok daha fazlası var. Yarış tempoma ise 10 zerinden 8 veriyorum."

"Elbette geliştirmem gereken çok şey var, öğrenebileceğim çok şey var. Henüz Formula 1'deki ilk yılım ve burası Formula 2'ye göre farklı."

"Sürmesi en kolay araç değil ve bizim için kesinlikle diğerlerinden daha zor. Bu yüzden kendime 10 üzerinden 8 veriyorum."

Nicholas Latifi, Williams FW43 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Latifi, özellikle sıralama turlarında yaşadığı sorunun tek bir sebebi olmadığını ve her şeyi bir araya getirmekte zorlandığını belirtti.

"Eğer her zaman aynı şey olsaydı, muhtemelen kendime bir tokat atar ve kendimi düzeltmeye çalışırdım, çünkü aynı hatayı iki kez yapmak istemezsiniz. Ama evet, her zaman farklı bir şey vardı. Tur içerisinde bir hata yapabilirsiniz ve bu hata, tüm turu mahveder. Bunun sebebi lastikleri doğru şekilde hazırlayamamış olmanız ve daha sonra hata yaparak ilk viraja girmeniz olabilir. Başka bir şeyin bir sonucu da olabilir, yani yaptığınız hazırlıkla alakalı olabilir."

"Ama bu yıl çoğu zaman bir turu bitirdim ve eğer başka bir tur olursa, her şeyi bir araya getirebileceğimi, çok daha fazla potansiyel olduğunu ve çok daha hızlı olabileceğimi hissettim."

"Burada sinir bozucu olan şey yapabileceğiniz daha fazla şey olduğunu bilmek. Kış boyunca araştırma yapmalıyız. Kendim ve takım, birlikte bu durumu anlamaya çalışmalıyız. Gelecek yıl bunu geliştirmeliyiz çünkü pist üstü pozisyonunun önemli olduğu yarışlarda çok büyük bir fark yaratıyor."