Ferrari, 2021'de "büyük oranda" 2022 aracına odaklanacak

Ferrari, 2020 yılında 1980'den bu yana en kötü sezonunu geçirdi ve 17 yarışta sadece üç kez podyuma çıkabildi.

İtalyan ekip sezonu pole pozisyonu ya da galibiyet alamadan noktalarken, gelecek yıl hem motor hem de aerodinamik tarafında önemli adımlar atmayı hedefliyorlar.

Yine de yapılacak değişikliklere rağmen Mattia Binotto'nun tabiriyle şampiyonluk mücadelesinde olmaları beklenmiyor.

Ferrari takım Binotto, 2022'de büyük kural değişiklikleri olacağı için odak noktalarının yeni araç olacağını söyledi.

Binotto, "Önümüzdeki sezon 2021 ile 2022 projelerimiz arasındaki dengeyi yönetmemiz gerekecek. Ocak ayından itibaren rüzgâr tünelinde, şu an sahip olduğumuz mevcut araçlara kıyasla büyük bir devrim olacak 2022 aracını geliştirmeye başlayabileceğiz."

"Proje değişikliği olacağı için 2022 projesi üzerinde çok fazla çaba harcayacağız. 2021 ile 2022 arasındaki denge, gelecek sezonun kilit noktalarından bir tanesi olacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, heads to the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"En ideali tüm çabamızı 2022 aracına harcamak olur, ama bunu yapmak mümkün değil ve daha çok sezon öncesi testlerindeki performansımıza bağlı olacak." dedi.

Binotto, eğer SF21, selefi kadar rekabetçi değilse buna göre hareket edeceklerini çünkü 2020 gibi başka bir sezon daha geçiremeyeceklerini söyledi.

"Ferrari olarak, 2020'de yaşadığımıza benzer başka bir sezonu daha kabul edemeyiz. Bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor."

"2022'nin 2021'den daha önemli olduğunu düşünüyorum çünkü 2022'de yeni bir teknik dönem başlayacak ve buna dezavantajlı şekilde başlarsak, önümüzdeki yıllarda gelişmek bizim için çok daha zor olacak."

"Yani 2022, 2021 aracına kıyasla gelişim anlamında öncelikli olacak. Eğer 2021 aracı üzerinde çalışıyorsak, bu durumun beklediğimizden daha kötü olduğu ya da 2022'de daha iyi bir iş yapmak için pistte deneyip, öğrenmek istediğimiz bazı şeyler olduğu anlamına gelecek."