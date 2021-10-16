Seidl: "Türkiye, gerçek tabloyu bir kez daha gösterdi"

McLaren, Monza'da galibiyete ulaşıp duble yapmasının ve Rusya'da son anlara kadar zafer için çekişmesinin ardından dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Türkiye GP'de işler tersine döndü ve Lando Norris ancak yedinci olurken, Daniel Ricciardo puan bile alamadı.

Fakat takım patronu Andreas Seidl için bu durum sürpriz olmadı ve şimdiden Austin'de daha iyi bir sonuç almalarını umuyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Seidl, "Türkiye Grand Prix'sinin zor geçeceğini önceden biliyorduk."

"Bu sezon zaten bu tür pistlerde sorun yaşamıştık ve orada Ferrari'nin gerisinde kaldık."

"Başarımızı her zaman gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye çalıştım ve İstanbul'da gerçek tabloyu bir kez daha gördük."

"Hangi pozisyonlarda olduğumuzu biliyoruz. Son yıllarda iyi ilerleme kaydettik fakat önümüzde hâlâ yapılacak çok iş var." dedi. Türkiye pistinin tarzı, McLaren'ın aracına uymayan uzun hızlı viraj türlerine sahipti. Bu sebeple takım, hafta sonu boyunca kayıplara en aza indirmeye odaklandı. Seidl, "Takım taktikleri işe yaradı, pit stoplar sorunsuz geçti ve sürücüler araçlarını pistte tutmayı başardı. Yapılabilecek tek şey buydu ve bu tür sonuçların kabul edilmesi gerekiyor." "Daniel daha yavaş araçların arkasına sıkıştı ve ardından ön lastikler aşınmaya başladı. Bu nedenle taktik değiştirmeye karar verdik ve onu erkenden pit stopa çağırdık. Neredeyse işe yarıyordu. Bu taktik sayesinde birkaç aracın önüne geçmeyi başardı ve ilk ona girmeye çalıştı." "Ancak bunun için gerçekten agresif bir şekilde zorlamamız gerekiyordu ve maalesef yarışın sonlarına doğru lastikler tamamen aşınmıştı. Onlara bakmak için kapalı parka gittiğimiz zaman, lastiklerin durumunun oldukça kötü olduğunu gördük. Fazladan bir pit stop da bize hiçbir şey getirmezdi. bu yüzden bir şekilde bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştık. Ne yazık ki Daniel, bitime kısa bir süre kala her iki Alfa Romeo sürücüsüne da geçildi." "Lando Norris'in tarafında ise, en doğru taktiklere rağmen daha iyi bir sonuç elde etmek imkansızdı." "Yine de Monza'daki zafer ve Sochi'deki pole pozisyonu gibi önemli başarıların tadını çıkarıyoruz. Bütün bunlar, yaptığımız sıkı çalışmalar için büyük bir ödüldü ve bize güç verdi." dedi. McLaren, Lando Norris'i de yeni güç ünitesine geçirmeyi gözden geçiriyor ve bunu yaptıkları takdirde İngiliz pilot grid cezası alacak. Seidl, "Durumun gelişimini yakından izleyeceğiz ve Mercedes yöneticileriyle görüşerek, bu konuda bir karar vereceğiz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images