Resmi: 2022 Formula 1 takvimi açıklandı, Türkiye yer almadı!
2022 F1 takvimi, bugün gerçekleştirilen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylandı ve yeni takvimde Türkiye yer almadı.
Formula 1'in uzun süredir üzerinde çalıştığı 2022 Formula 1 takvimi, bugün gerçekleştirilen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantında onaylandı ve resmen açıklandı.
2022 Formula 1 takvimine göre sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek. Takvimde daha önce açıklandığı üzere 23 yarış bulunuyor.
Melbourne, yeni takvimde sezonun açılış yarışı olmasa da, Avustralya Grand Prix'si takvime dönecek ve yarış, 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük bir değişime uğrayan Albert Park, son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.
Çin, yeni sezon takviminde bir kez daha kendisine yer bulamadı. COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla beraber hem 2020 hem de 2021 takvimlerinde yer almayan Çin, beklentilere rağmen yeni takvimde yer alamadı. Çin GP'nin yapılması planlanan 24 Nisan'da ise daha önce belirtildiği üzere Emilia Romagna yani Imola yarışı yapılacak.
Liberty Media, 2022 takvimiyle birlikte sporu satın alırken koyduğu hedeflerden birine ulaşacak ve Miami, F1'e ilk kez ev sahipliği yapacak. Yarışın 8 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylelikle yıllar sonra ilk kez Amerika'da iki yarış yapılacak.
Türkiye, Formula 1'le uzun vadeli kontrat görüşmeleri yapmasına rağmen 2022 Formula 1 takviminde kendisine yer bulamadı. Fakat 2022 takvimindeki yarışlardan biri gerçekleşmezse, Türkiye bir kez daha takvime girmek için "pole pozisyonuda" olacak.
Salgının başlangıcından bu yana yapılmayan Grand Prix'ler arasında yer alan Kanada, Singapur ve Japonya da yeni takvimde yer alıyor.
Yeni takvimde, 8 aylık bir süreçte toplam 23 yarış yapılacak. Fakat takımların memnun olmadığı üçlü yarışların sayısı azaltılmış durumda. Yeni sezonda sadece Belçika/Hollanda/İtalya yarışlarının yanı sıra Rusya/Singapur/Japonya yarışları arka arkaya yapılacak.
Geçici 2022 F1 takvimi:
|Tarih
|Grand Prix
|Pist
|20 Mart 2022
|Bahreyn
|Sakhir
|27 Mart 2022
|Suudi Arabistan
|Cidde
|10 Nisan 2022
|Avustralya
|Melbourne
|24 Nisan 2022
|Emilia Romagna
|imola
|8 Mayıs 2022
|Miami
|Miami
|22 Mayıs 2022
|ispanya
|Barselona
|29 Mayıs 2022
|Monako
|Monte Carlo
|12 Haziran 2022
|Azerbaycan
|Bakü
|19 Haziran 2022
|Kanada
|Montreal
|3 Temmuz 2022
|Britanya
|Silverstone
|10 Temmuz 2022
|Avusturya
|Spielberg
|24 Temmuz 2022
|Fransa
|Paul Ricard
|31 Temmuz 2022
|Macaristan
|Budapeşte
|28 Ağustos 2022
|Belçika
|Spa-Francorchamps
|4 Eylül 2022
|Hollanda
|Zandvoort
|11 Eylül 2022
|İtalya
|Monza
|25 Eylül 2022
|Rusya
|Sochi
|2 Ekim 2022
|Singapur
|Marina Bay
|9 Ekim 2022
|Japonya
|Suzuka
|23 Ekim 2022
|Amerika Birleşik Devletleri
|Austin
|30 Ekim 2022
|Meksika
|Meksika
|13 Kasım 2022
|Brezilya
|Sao Paulo
|20 Kasım 2022
|Abu Dhabi
|Yas Marina