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Resmi: 2022 Formula 1 takvimi açıklandı, Türkiye yer almadı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2022 F1 takvimi, bugün gerçekleştirilen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylandı ve yeni takvimde Türkiye yer almadı.

Resmi: 2022 Formula 1 takvimi açıklandı, Türkiye yer almadı!

Formula 1'in uzun süredir üzerinde çalıştığı 2022 Formula 1 takvimi, bugün gerçekleştirilen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantında onaylandı ve resmen açıklandı.

2022 Formula 1 takvimine göre sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek. Takvimde daha önce açıklandığı üzere 23 yarış bulunuyor.

Melbourne, yeni takvimde sezonun açılış yarışı olmasa da, Avustralya Grand Prix'si takvime dönecek ve yarış, 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük bir değişime uğrayan Albert Park, son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

Çin, yeni sezon takviminde bir kez daha kendisine yer bulamadı. COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla beraber hem 2020 hem de 2021 takvimlerinde yer almayan Çin, beklentilere rağmen yeni takvimde yer alamadı. Çin GP'nin yapılması planlanan 24 Nisan'da ise daha önce belirtildiği üzere Emilia Romagna yani Imola yarışı yapılacak.

Liberty Media, 2022 takvimiyle birlikte sporu satın alırken koyduğu hedeflerden birine ulaşacak ve Miami, F1'e ilk kez ev sahipliği yapacak. Yarışın 8 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylelikle yıllar sonra ilk kez Amerika'da iki yarış yapılacak.

Türkiye, Formula 1'le uzun vadeli kontrat görüşmeleri yapmasına rağmen 2022 Formula 1 takviminde kendisine yer bulamadı. Fakat 2022 takvimindeki yarışlardan biri gerçekleşmezse, Türkiye bir kez daha takvime girmek için "pole pozisyonuda" olacak.

Salgının başlangıcından bu yana yapılmayan Grand Prix'ler arasında yer alan Kanada, Singapur ve Japonya da yeni takvimde yer alıyor.

Yeni takvimde, 8 aylık bir süreçte toplam 23 yarış yapılacak. Fakat takımların memnun olmadığı üçlü yarışların sayısı azaltılmış durumda. Yeni sezonda sadece Belçika/Hollanda/İtalya yarışlarının yanı sıra Rusya/Singapur/Japonya yarışları arka arkaya yapılacak.

Geçici 2022 F1 takvimi:

Tarih Grand Prix Pist
20 Mart 2022 Bahreyn Bahreyn Sakhir
27 Mart 2022 Suudi Arabistan Suudi Arabistan Cidde
10 Nisan 2022 Avustralya Avustralya Melbourne
24 Nisan 2022 İtalya Emilia Romagna imola
8 Mayıs 2022 Amerika Birleşik Devletleri Miami Miami
22 Mayıs 2022 ispanya ispanya Barselona
29 Mayıs 2022 Monako Monako Monte Carlo
12 Haziran 2022 Azerbaycan Azerbaycan Bakü
19 Haziran 2022 Kanada Kanada Montreal
3 Temmuz 2022 Birleşik Krallık Britanya Silverstone
10 Temmuz 2022 Avusturya Avusturya Spielberg
24 Temmuz 2022 Fransa Fransa Paul Ricard
31 Temmuz 2022 Macaristan Macaristan Budapeşte
28 Ağustos 2022 Belçika Belçika Spa-Francorchamps
4 Eylül 2022 Hollanda Hollanda Zandvoort
11 Eylül 2022 İtalya İtalya Monza
25 Eylül 2022 Rusya Federasyonu Rusya Sochi
2 Ekim 2022 Singapur Singapur Marina Bay
9 Ekim 2022 Japonya Japonya Suzuka
23 Ekim 2022 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Austin
30 Ekim 2022 Meksika Meksika Meksika
13 Kasım 2022 Brezilya Brezilya Sao Paulo
20 Kasım 2022 Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Yas Marina
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