Formula 1'in uzun süredir üzerinde çalıştığı 2022 Formula 1 takvimi, bugün gerçekleştirilen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantında onaylandı ve resmen açıklandı.

2022 Formula 1 takvimine göre sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek. Takvimde daha önce açıklandığı üzere 23 yarış bulunuyor.

Melbourne, yeni takvimde sezonun açılış yarışı olmasa da, Avustralya Grand Prix'si takvime dönecek ve yarış, 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük bir değişime uğrayan Albert Park, son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

Çin, yeni sezon takviminde bir kez daha kendisine yer bulamadı. COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla beraber hem 2020 hem de 2021 takvimlerinde yer almayan Çin, beklentilere rağmen yeni takvimde yer alamadı. Çin GP'nin yapılması planlanan 24 Nisan'da ise daha önce belirtildiği üzere Emilia Romagna yani Imola yarışı yapılacak.

Liberty Media, 2022 takvimiyle birlikte sporu satın alırken koyduğu hedeflerden birine ulaşacak ve Miami, F1'e ilk kez ev sahipliği yapacak. Yarışın 8 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylelikle yıllar sonra ilk kez Amerika'da iki yarış yapılacak.

Türkiye, Formula 1'le uzun vadeli kontrat görüşmeleri yapmasına rağmen 2022 Formula 1 takviminde kendisine yer bulamadı. Fakat 2022 takvimindeki yarışlardan biri gerçekleşmezse, Türkiye bir kez daha takvime girmek için "pole pozisyonuda" olacak.

Salgının başlangıcından bu yana yapılmayan Grand Prix'ler arasında yer alan Kanada, Singapur ve Japonya da yeni takvimde yer alıyor.

Yeni takvimde, 8 aylık bir süreçte toplam 23 yarış yapılacak. Fakat takımların memnun olmadığı üçlü yarışların sayısı azaltılmış durumda. Yeni sezonda sadece Belçika/Hollanda/İtalya yarışlarının yanı sıra Rusya/Singapur/Japonya yarışları arka arkaya yapılacak.

Geçici 2022 F1 takvimi:

Tarih Grand Prix Pist 20 Mart 2022 Bahreyn Sakhir 27 Mart 2022 Suudi Arabistan Cidde 10 Nisan 2022 Avustralya Melbourne 24 Nisan 2022 Emilia Romagna imola 8 Mayıs 2022 Miami Miami 22 Mayıs 2022 ispanya Barselona 29 Mayıs 2022 Monako Monte Carlo 12 Haziran 2022 Azerbaycan Bakü 19 Haziran 2022 Kanada Montreal 3 Temmuz 2022 Britanya Silverstone 10 Temmuz 2022 Avusturya Spielberg 24 Temmuz 2022 Fransa Paul Ricard 31 Temmuz 2022 Macaristan Budapeşte 28 Ağustos 2022 Belçika Spa-Francorchamps 4 Eylül 2022 Hollanda Zandvoort 11 Eylül 2022 İtalya Monza 25 Eylül 2022 Rusya Sochi 2 Ekim 2022 Singapur Marina Bay 9 Ekim 2022 Japonya Suzuka 23 Ekim 2022 Amerika Birleşik Devletleri Austin 30 Ekim 2022 Meksika Meksika 13 Kasım 2022 Brezilya Sao Paulo 20 Kasım 2022 Abu Dhabi Yas Marina