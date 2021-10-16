Brawn: "Sürücülerin takımı dinlemesi gerekiyor"

Mercedes ve Lewis Hamilton, pazar günkü Türkiye Grand Prix'sinde, pit stop konusunda anlaşamadılar. Mercedes'in pite çağırdığı noktada Hamilton, pit stop yapmanın doğru olduğunu düşünmüyordu ve bu yüzden pite gelmeyi reddetti.

Genelde bu tarz kararlarda iyi olan Hamilton, geçen yılki Türkiye GP'de de uzun süre pistte kalarak zafere ulaşmıştı. Bundan ötürü Mercedes, bir noktaya kadar İngiliz pilotu pite alma konusunda ısrarcı davranmadı.

Fakat veriler, Hamilton'ın pite girmemesi halinde beşinciliğin de ardına düşeceğini gösteriyordu ve bu yüzden İngiliz pilot, bitime yaklaşık 10 tur kala pite girdi. Sonunda yarışı beşinci bitirdi ve bu yüzden de pit stop kararı konusunda mutsuzdu.

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, Mercedes'in Hamilton'ın ısrarı üzerine İngiliz pilotu pistte tutma kararını anladığını söylüyor.

Brawn, "Takımlar Türkiye'de bir kez daha son derece zorlu bir stratejik kararla karşı karşıya kaldılar."

"Bu tarz senaryolarda, sezgilerinize, deneyiminize ve hislerinize güvenirsiniz."

"Lewis'e baktığımızda, bir sürücü olarak pite gelme konusunda biraz direnç gösterdi."

"Şartlar net olmadığında ve sürücüden bir tepki gördüğünüzde, bir takım olarak doğru karar olduğunu düşündüğünüz şeyden vazgeçmeniz kolaydır."

“Fakat sürücü bir balonun içerisindedir. Size bilgi vermeleri gerekir, fakat sürücüler pit duvarına sağlanan tüm bu verileri göremezler."

"Lewis'in durumuna baktığımızda, pit yapmasaydı ve lastikler bitmiş olsaydı ya da hafif bir yağmur yağsaydı, sıra kaybederdi ve bu da tam bir felaket olurdu." dedi.