Seidl: “Norris, Imola’da podyuma çıkmayı fazlasıyla hak etti”

McLaren pilotu Lando Norris, yedinci başladığı iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve Max Verstappen - Lewis Hamilton ikilisinin gerisinde üçüncü olarak, F1 kariyerinin ikinci podyumunu yakaladı.

Norris, Sergio Perez'in güvenlik aracı arkasında spin atmasından faydalanmayı başardı ve sonrasında Charles Leclerc'i de pist üstünde geçerek podyuma ulaştı.

Norris, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de dördüncü sıraya yerleşmişti ve bu hafta sonu her seansta ikinci ya da üçüncü sırada yer aldı. Eğer sıralama turlarında turu silinmeseydi, yarışa üçüncü başlayacaktı.

Norris'in podyumunu iyi bir yarış temposuyla kazanıp kazanmadığı sorulduğunda, takım patronu Seidl şunları söyledi: "Kesinlikle bugün, o podyumu sonuna kadar hak etti."

"Yarışı önümüzde bitiren iki pilota bakarsanız, şu anda takımlarıyla birlikte bu sporun en iyileri olduklarını görürsünüz. Bu nedenle 3. sırada bitirmek çok, çok iyi."

“Aynı zaman bu sonuçla birlikte rahatlayıp ipin ucunu bırakmamak çok önemli. Eğer Max’in son bölümde ne kadar hızlı olduğuna bakarsınız, o zaman bizim yapmamız gereken daha çok şey olduğunu görürsünüz. ”

Seidl, sıralama turlarındaki hatasının ardından kendisini epey eleştiren ama yarışta bunu telafi eden Norris'e desteğini şu sözlerle vurguladı: "Bu yıl Lando'nun şimdiye kadarki performansından oldukça mutluyum."

Ayrıca Seidl, Ricciardo'nun hâlâ yeni aracına uyum sağlamaya çalışıyor olmasına rağmen altıncı sırada finiş görerek sağlam bir sonuç elde etmesini de övdü.

Alman takım patronu sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası, Lando'nun şu anda resmen uçtuğunu görmek de çok cesaret vericiydi."

"Üst üste iki iyi yarış hafta sonu geçirerek kesinlikle bir sürücü olarak ilerlediğini gösteriyor, bu yüzden bundan çok mutluyum."

"Daniel'in bugün ortaya koyduğu mücadeleden de mutluyum. Onun için kolay bir yarış değildi çünkü Lando'ya kıyasla araçta o kadar rahat hissetmiyordu."

"Bugün bu zor koşullarda birçok insanın hata yaptığını ve çok fazla şey yapmaya çalışarak yanlış yaptığını gördük."

"Daniel bence harika bir yarış çıkardı ve şu anda araçla yaşadığı zorluklara rağmen hâlâ puan alıyor ve 6. sıraya yerleşerek bize önemli puanlar kazandırdı. Yani evet, çok mutluyum."

"Genel olarak hem sıralama turları hem de yarış çok motive ediciydi, bu da tüm ekibin kış boyunca Mercedes'ten meslektaşlarımızla birlikte harika bir iş çıkardığını bir kez daha doğrulamış oldu."