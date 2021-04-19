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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Russell, Bottas’ı arayarak aralarındaki gerginliği gidermek istiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Can Çarpıcı

George Russell, Valtteri Bottas’ı arayıp dün yaşananlarının ardından aralarındaki gerginliği gidermek istediğini belirtti.

Russell, Bottas’ı arayarak aralarındaki gerginliği gidermek istiyor

İkili, dünkü yarışta 2. viraja doğru yüksek hızda ilerlerken kaza yapmış ve yarış dışı kalmıştı. Bu kaza kırmızı bayrakların çıkmasına da neden olmuştu. Kazanın ardından iki pilot da birbirini suçladı.

Russell, Bottas’ın sürücüler arasındaki ‘centilmenlik’ kurallarını çiğnediğini ve yüksek hızlarda giderken bir anda çizgisini değiştirdiğini belirtmişti. Bottas, bu söylemi reddetti ve çizgi değiştirmediğini dile getirerek, ‘temiz’ olduğunu belirtti.

Yarış kontrol tarafından bu olaya ceza çıkmasa da yapılan açıklamada Bottas’ın çizgi değiştirmediği belirtildi.

Russell, kazanın ardından takım radyosundan Bottas’a yönelik küfürler ettikten sonra Bottas’ın aracına gidip ‘’İkimizi de öldürmeye mi çalışıyorsun?’’ demişti.

Sonrasında komiserler kurulu tarafından çağırılan Russell, Bottas’ı önümüzdeki günlerde arayarak aralarındaki gerginliği gidereceğini ifade etmişti.

Konu hakkında konuşan Russell, ‘’Valtteri ve ben önümüzdeki günlerde konuşup bunu arkamızda bırakacağız.’’

‘’Tabii ki olayın sıcaklığıyla, ortada çok fazla duygu oluyor. Ancak griddeki hiçbir sürücüyle kötü bir ilişkim olmasını istemiyorum.’’

‘’Onunla aramdaki gerginliği gidermek istiyorum. Eminim bu hafta telefonda görüşerek bu olayı arkamızda bırakacağız ve önümüze bakacağız.’’

‘’Hepimiz yarışçıyız ve pozisyonlar için savaşıyoruz. Tabii ki o an yarış dışı kalmak fazlasıyla hayal kırıklığına uğratıcı ve tatsız oluyor. Saatte 300km/s ile bariyerlere girdiğinizde kalbiniz duruyor, neler olacağını bilemiyorsunuz.’’

‘’O an ona olan sinirim ikimizi de tehlikeye soktuğu içindi. Dürüst olmak gerekirse, korkutucu bir kazaydı.’’

‘’Neyse ki ikimiz de kazadan ciddi hasar almadan çıktık ama kaza çok farklı da sonuçlanabilirdi.'' dedi

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Russell, kazanın ardından Bottas’ın 9. sırayı böylesine ’sert’ bir şekilde savunmasına anlam veremediğini söylerken, ‘’başka bir sürücü olsaydı belki de böyle savunmazdı’’ diye de eklemişti.

Bu yorumu hakkında Russell şunları söyledi: ‘’Valtteri ve benim aramda herhangi bir gerginlik yok.’’

‘’Tabii ki bu söylemimi herkes kendine göre yorumlayabilir. Bence hangi anlama geldiği oldukça açıktı.’’

‘’Belki de ben yanlış düşünüyorumdur. Belki de gerçekten her pozisyon için böyle bir savunma yapıyordur."

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell’ın bu teorisinin ‘saçmalık’ olduğunu belirtirken, Bottas da bunun ‘oldukça büyük bir teori’ olduğunu söylemiş ve Russell’ı ciddiye almamıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar George Russell , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes , Williams
Editör Luke Smith

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