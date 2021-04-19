Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?
Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

Ekleyen:
, Editör

Williams pilotu Nicholas Latifi, Nikita Mazepin ile Emilia Romagna GP'de yaşadığı temasın ardından şaşkınlığını gizleyemezken, başlangıçta Rus pilotla temas yaşadığını dahi bilmediğini belirtti.

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

Imola hafta sonunda iyi bir performans gösteren Nicholas Latifi için işler, pazar günü pek de istediği gibi gitmedi.

Kanadalı pilot, yarışın daha henüz başında spin attı ve ardından yarışa dönmeyi başardı. Fakat kısa bir süre sonra bu kez Nikita Mazepin ile temas yaşayıp büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Temasın etkisiyle Latifi'nin aracı paramparça oldu ve yarış güvenlik aracıyla beraber durduruldu.

Yarışın ardından konuşan Latifi, olayı şöyle anlattı: "Açıkçası görüş son derece zayıftı, gerçekten çok düşüktü."

"Bu şartlar, muhtemelen şimdiye kadar bir yarışın başlangıcında karşılaştığımın en kötüsüydü. Bana göre bu, kısmen pistin yaşıyla ilgili bir şey, çok eski bir asfalt var ve muhtemelen çok fazla su çekiyor."

"Fakat görüş neredeyse sıfırdı. Yaşadığım ilk olayda, aracın arka tarafı kilitlendi ve sonrasında kontrolü kaybettim. Bu yüzden Acque Minerali bölümünde pist dışına çıktım. Sonrasında geri döndüm ve elimden geldiğince sol tarafta kaldım. Vettel'in yanımdan geçtiğini görünce, son araç olduğumu düşünüyordum."

"Pistin son kısmından geri döndüm, çok kaygandı ve pist beni oraya götürdü. Dürüst olmak gerekirse Nikita'nın geldiğini görmedim bile. Sadece su spreyi vardı ve tekrarlara baktığımda, zaten kör noktamdaydı. Onun orada olduğunu bilmiyordum."

"Olaydan sonra tıp merkezine götürüldüm ve orada uzun süre kaldığım için başlangıçta bu görüntüleri seyredemedim, ki aslında tıp merkezine gidiş sadece kağıt işleriyle ilgiliydi. Geri dönenene kadar orada sadece patinaja kaldığımı ve bu yüzden spin attığımı düşünüyordum."

"Bu yüzden uzunca bir süre Nikita ile olan temasın farkında değildim. Yani açıkçası sinir bozucuydu ve büyük şanssızlıktı. Bugün bazı fırsatlar olduğunu biliyorduk. Şartlar çok zordu ve aslında yarışa katılamadığım ve nelerin mümkün olabileceğini göremedim. Bu da hayal kırıklığı yaşamama neden oluyor."

"Yine de yarışlarda bazen böyle şeyler olabilir."

Nicholas Latifi, Williams FW43B, spins on the opening lap

Nicholas Latifi, Williams FW43B, spins on the opening lap

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar
Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

Önceki haber

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

1s
2
Formula 1

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı

17s
3
Formula 1

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

44 dk
4
Formula 1

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”

20s
5
Formula 1

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

4s
Son Haberler
Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"
F1

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

44dk
Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?
F1

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

1s
Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi
F1

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

3s
Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’
F1

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

4s
Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir
F1

Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir

4s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi
Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

Tsunoda: "Yarışımı kendim zorlaştırdım"
Formula 1 / Son dakika

Tsunoda: "Yarışımı kendim zorlaştırdım"

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu" Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Norris'in performansı kusursuzdu"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Verstappen'i geçmeme nedenini açıkladı

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: “Bottas, bana yaptığı hareketi bir başka sürücüye yapmazdı”

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir

Son Haberler

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın pistte geri geri gitmesi neden kurallar dahilindeydi?

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Aston Martin'in eleştirisine yanıt verdi

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: ‘’FIA, Imola’daki cezalar konusunda çok profesyonelce davranmadı’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.