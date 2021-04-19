Latifi: "Mazepin'le temas yaşadığımı olaydan çok sonra öğrendim"

Imola hafta sonunda iyi bir performans gösteren Nicholas Latifi için işler, pazar günü pek de istediği gibi gitmedi.

Kanadalı pilot, yarışın daha henüz başında spin attı ve ardından yarışa dönmeyi başardı. Fakat kısa bir süre sonra bu kez Nikita Mazepin ile temas yaşayıp büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Temasın etkisiyle Latifi'nin aracı paramparça oldu ve yarış güvenlik aracıyla beraber durduruldu.

Yarışın ardından konuşan Latifi, olayı şöyle anlattı: "Açıkçası görüş son derece zayıftı, gerçekten çok düşüktü."

"Bu şartlar, muhtemelen şimdiye kadar bir yarışın başlangıcında karşılaştığımın en kötüsüydü. Bana göre bu, kısmen pistin yaşıyla ilgili bir şey, çok eski bir asfalt var ve muhtemelen çok fazla su çekiyor."

"Fakat görüş neredeyse sıfırdı. Yaşadığım ilk olayda, aracın arka tarafı kilitlendi ve sonrasında kontrolü kaybettim. Bu yüzden Acque Minerali bölümünde pist dışına çıktım. Sonrasında geri döndüm ve elimden geldiğince sol tarafta kaldım. Vettel'in yanımdan geçtiğini görünce, son araç olduğumu düşünüyordum."

"Pistin son kısmından geri döndüm, çok kaygandı ve pist beni oraya götürdü. Dürüst olmak gerekirse Nikita'nın geldiğini görmedim bile. Sadece su spreyi vardı ve tekrarlara baktığımda, zaten kör noktamdaydı. Onun orada olduğunu bilmiyordum."

"Olaydan sonra tıp merkezine götürüldüm ve orada uzun süre kaldığım için başlangıçta bu görüntüleri seyredemedim, ki aslında tıp merkezine gidiş sadece kağıt işleriyle ilgiliydi. Geri dönenene kadar orada sadece patinaja kaldığımı ve bu yüzden spin attığımı düşünüyordum."

"Bu yüzden uzunca bir süre Nikita ile olan temasın farkında değildim. Yani açıkçası sinir bozucuydu ve büyük şanssızlıktı. Bugün bazı fırsatlar olduğunu biliyorduk. Şartlar çok zordu ve aslında yarışa katılamadığım ve nelerin mümkün olabileceğini göremedim. Bu da hayal kırıklığı yaşamama neden oluyor."

"Yine de yarışlarda bazen böyle şeyler olabilir."

Nicholas Latifi, Williams FW43B, spins on the opening lap Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images