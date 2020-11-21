Seidl: "Türkiye yarışı eğlenceliydi ancak F1'de en iyi araçlar önde olmalı"

Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta sonu yapılan Türkiye GP'yi büyük farkla kazanmış olsa da, antrenmanlarda ve sıralamalarda, hatta yarışın büyük bölümünde takımların performans dengeleri pek normalde olduğu gibi olmadı. Racing Point sıralamalarda pole pozisyonunu kazanırken, yarışın ilk 36 turu boyunca 1 ve 2. sıralarda yer buldu.

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris, sıralamalarda gerilerde kalırken yarışta 5 ve 8. oldular.

Seidl, "Her iki yönde çok fazla yorum oldu. Cuma ve Cumartesi günü gördüklerimiz F1 için pozitif mi, yoksa negatif miydi? Tabii ki Pazar günkü yarış... Yağmurlu ya da zorlu koşullarda gerçekleştirilen yarışlarda çok fazla şey olduğu için heyecanlı olduğunu birçok kez gördüğümüzü kabul etmek zorundayız."

"Herkes pist üstünde mücadele eden araçlar, geçiş manevraları görmek istiyor. Herkes, her zaman ön tarafta aynı araçların olmamasını, arkalardan pilotların yükselmesini görmek istiyor."

"Ancak aynı zamanda F1 normal koşullarda en iyi tasarlanan ve en iyi performans gösteren araçların yer aldığı bir seri olmalı."

"Bu durumda en iyi araçların sıralamalarda ve yarışta en önde olması normal olur. F1'in DNA'sında bu var." dedi.

Seidl, 2022'de spora girecek olan teknik kural değişikliklerinin yakın mücadele olması konusunda ileri yönde adım olacağından emin.

Seidl, "2022'den itibaren gelecek ve araçların daha yakın yarışmasına, böylece daha fazla geçiş manevrası görmemize yardımcı olacak teknik kural değişiklikleri gibi olumlu şeyler var. Aynı zamanda bütçe sınırı gibi diğer her şey, takımların genel olarak birbirlerine daha yakın olmalarına yardımcı olacak."

"Bu yüzden kötümser olmak için bir gerekçe yok." dedi.