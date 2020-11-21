Russell: "Lewis daha iyi bir pilot olmamı sağladı"

2017’de Mercedes genç pilot programına katılan Russell, böylece Alman markayla yarış sonrası toplantılarına katılabilmiş ve Lewis Hamilton ile Valtteri Bottas’la birlikte Mercedes mühendis ekibinden de birçok şey öğrenebilmişti.

F1 Nation podcastine konuşan Williams pilotu, Hamilton’un işleyişinden neler öğrendiğini ve Emilia Romagna GP’sinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası Hamilton’un kendisini nasıl teselli ettiğini gün yüzüne çıkardı.

Russell: “Şahsen, Lewis’i övecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Bence herkes onun henüz 2-3 kez şampiyonken bile ne kadar iyi olduğunu biliyordur. Fakat benim için, Mercedes’e katıldığımda ve ilk elden nasıl çalıştığını gördüğümde sadece saf yeteneğine güvenmediğini anladım.”

“Pazar sabahı kalktığı gibi aracına atlayıp en hızlısı olmuyor. Çok fazla emek veriyor ve bence bu konuda hakkı yeniyor. Bu, ona olan saygımı çok arttırdı. Ve en küçük detayı bile atlamıyor, daha da ilerlemek ve kendisine biraz daha katkıda bulunmak için.”

“Imola sonrasında onunla konuştum ve bana ‘ne zaman ihtiyacın olursa buradayım’ gibisinden birçok bilgece sözler söyledi. Sadece o toplantılara katılarak bile ondan çok fazla şey öğrendim; aracın daha hızlı gitmesi için nelere baktığına ve sürüşünde nelerin üstünde çalıştığına, bu da geçen 18 ay süresince daha iyi bir pilot olmama katkı sağladı.”

“Aracımın daha hızlı gitmesi için neler yapmam gerektiğini ve Lewis’in ne yaptığını anladım. Şu anda aşılması gereken çizgiyi belirliyor: inanılmaz bir sürücü, inanılmaz bir insan ve ona çok saygı duyuyorum.”

Russell’la Hamilton’un resmi olarak ilk tanışması George’un 2017 yılında Mercedes ailesine katılmasıyla başlasa da, Britanyalı pilota göre ikilinin ilk görüşmesi bundan yaklaşık 10 yıl önce ve Russell için unutulacak bir biçimde gerçekleşmiş...

“Onu ilk tanıdığımda galiba 2007 yılıydı. PFI’ya (İngiltere’de karting pisti) F1’deki ilk sezonu sırasında bir kere uğramıştı. Bir Mercedes’in sürüyordu ve üstünde McLaren Vodafone yarış tulumu vardı, tabii ki pistteki herkes etrafında dolandı ve ben de onunla bir fotoğraf çekildim. Korkunç bir saç stilim vardı - onunkinin de pek aşağı kalır bir yanı yoktu.”

“O yüzden şu anda bir yerlerde utanç verici bir fotoğrafımız duruyor... ve geçenlerde internette dolaşırken karşıma çıktı, o yüzden ikimizin de iyiliği için bizden uzakta durmasını tercih ederim.”