Hamilton, Mercedes'e katılmasında Brawn'ın rolünü açıkladı

2013'te Mercedes'e geçen ve 2014'te yeni takımıyla ilk şampiyonluğunu kazanan Hamilton, o senenin ardından 5 defa daha şampiyonluk kazandı ve Michael Schumacher'e ait 7 şampiyonluk rekoruna ortak olarak galibiyet fazlasıyla tarihin en başarılı pilotu oldu.

Hamilton'ın 2012 sonunda McLaren'ı bırakarak Mercedes'e katılma kararı alması, o dönemde çok şaşırtıcı olsa da son gülen Hamilton oldu.

Hamilton'ın Mercedes'e geçiş sürecinde en çok görüşmeyi yapan isim merhum Lauda olsa da, şampiyon pilot kendisini esas ikna eden ismin Brawn olduğunu açığa çıkardı.

Hamilton, "Niki ile Monaco'daki evime döndüğümde konuşmuştum. Onunla konuşuyordum ve takıma katılmamı söylüyordu."

"Konuştuğum ilk kişinin o olduğundan oldukça eminim. O, 'Takıma katılmalısın' şeklinde konuşuyordu."

"İlk başta pek ikna olmadım. İkna edici aşama, gerçekten bu projeye detaylı bir şekilde bakmamı sağlayan aşama Ross'un annemin evine gelip, mutfakta benimle oturduğu zaman oldu. Çay içtik ve bana takımla alakalı planın ne olduğunu gösterdi."

"O zaman takımın ne planladığına, ne tür değişiklikler yapmaya çalıştıklarına dair detaylı bilgi elde ettim. İkna edici an gerçekten oydu." dedi.

Hamilton'ın Mercedes'e katılma kararı almasında kilit noktalardan birisi de 2012 Singapur GP olmuştu. O yarışın ardından Hamilton, daha fazla detay için Lauda ile görüştü ve 5 gün sonra anlaşma açıklandı.

Hamilton, Singapur GP sonrası yaptıkları görüşmenin Lauda'ya karşı algısının değişmesinin sağladığını ve arkadaşlıklarının orada başladığını söyledi.

Hamilton, "Singapur'un önemli olmasının nedeni, Niki ile muhtemelen çok ortak noktamızın olduğunu fark etmem oldu."

"Gerçekten arkadaşlığımız o zaman başladı. Onun bana 'Sen bana çok benziyorsun' dediğini hatırlıyorum. Sanırım o zaman, daha önce düşündüğünden daha fazla ortak noktamızın olduğunu fark etti. Daha öncesinde onunla gerçek manada konuşmamıştık. Her şey varsayım ve insanların yazdıkları şeylerle ilerliyordu."

"Sürekli olarak söylüyorum ancak, o dönemde 7 dünya şampiyonluğuna ulaşmak en uzaktaki hayallerimde yer alıyordu. Bir şampiyonluk kazanmak harikaydı. Ancak ikinci şampiyonluğu almak açıkçası zordu. Yıllarca takımımın başka bir şampiyonluk alması için çalıştım."

"Ardından takımda kalmak ya da daha maceracı başka bir yere gitmek arasında büyük bir karar vermem gerekiyordu. Buna inandım ve ardından art arda başarılar geldi."

"Bu kararı verdiğimde iyi bir karar verdiğimi biliyordum. Benim için doğru karar olduğunu biliyordum ancak birlikte 6 şampiyonluk kazanacağımızı biliyor muydum? Hayır."

"Bu hayatta yaptığınız şeye, doğru şeyi yaptığınıza inanmalı ve başkalarının dediklerini yapmamalısınız. İyisiyle kötüsüyle kendi ödevinizi yapmalı ve sonucuna katlanmalısınız."

"İster kötü ister iyi olsun, yaptıklarınızla yola devam etmelisiniz." dedi.