Schumacher: “Sıralamaların üçüncü bölümüne kalabilmek bizi şaşırttı”

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Schumacher, Zandvoort’taki sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmayı başararak yarışa 8. sıradan başlama hakkı kazandı. Öte yanda takım arkadaşı Kevin Magnussen ise ilk bölümde elenen isimler arasında yer aldı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Schumacher, geçiş yapmanın zor olduğu bir pistte yarışa iyi bir pozisyondan başlayacak olmanın “harika” olduğunu ve aslında üçüncü bölüme kalmayı beklemediğini söyledi.

Schumacher, “Evet, üçüncü bölüme kalmayı başarmak bizi oldukça şaşırttı. Bence hem biz hem de diğer takımların çoğu sıralamaların ilk bölümde elenmemizi bekliyordu. Biz kendimizi ikinci bölümde görebiliyorduk. Bu yüzden, bizden daha hızlı olan diğer bazı rakiplerimizden daha iyi performans göstermek, özellikle de geçiş yapmanın zor olduğu bu pistte bunu başarmak harika bir şey. Bu nedenle yarını iple çekiyorum.”

“Baştan beri araçta kendimi iyi hissediyorum, şimdiye kadar araç ayarlarında hiç değişiklik yapmamız gerekmedi. Bu yüzden, kesinlikle iyi bir başlangıç yaptık.”

“Yine de [yarış] yarın. Bu yüzden, buna odaklanıyorum. Ancak şu ana kadarki performansımızdan epey memnunum. Elbette bugün [sıralama turları], listemizde tiklemek istediğimiz bir kutuydu ve bunu kesinlikle başardık. Bu yüzden güzel bir gündü.” dedi.

Ayrıca Schumacher, Monza’da çok güçlü olmayacakları için burada olabildiğince puan toplamayı hedeflediğini de dile getirdi.

Schumacher, “Harika hissediyorum. Araç bu pistte çok iyi. Burada güçlü olacağımızı biliyorduk ve hatta burada güçlü olmamız gerekiyordu çünkü Monza bizim için zorlayıcı olacak.”

“Bu yüzden yapabildiğimiz yerde mümkün olduğunca puan kazanmamız gerekiyor ki bu hayal ettiğimiz gibi geçmeyen yarışları telafi etsin.” diye ekledi.

Haas pilotu, araca getirilen güncellemeler hakkında da konuştu ve şu anki paketin gelişme göstermelerini sağladığını belirtti. Schumacher, yarışı başladığı sıradab bitirmenin de takım adına son yarışlara göre iyi bir sonuç olacağını da ifade etti.

Alman pilot, “Paketimiz burada daha iyi çalışmalı çünkü veriler bunu gösteriyor. Bu yüzden Budapeşte ile burası arasındaki farkı görmekten ve bu paketin bize daha fazla şey kazandırdığını görmekten mutluyuz. Yarışı 8. olarak tamamlamak son yarışlara kıyasla oldukça iyi bir sonuç olur.” yorumlarında bulundu.

Mick Schumacher, Haas VF-22 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images