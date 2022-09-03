Russell, yarış için umutlu: "Podyum için savaşabiliriz"

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Q3'teki son saniyelerde turunu geliştirmek için gelen Russell, sarı bayraklarla birlikte ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı.

Russell, "Perez'in spiniyle sarı bayraklar çıkınca hüsrana uğradım çünkü devam edebilseydim, rahatça daha önlerde yer alabilirdim. Ceza almamak için ayağımı hemen gazdan çektim."

"Fakat sonuçta başkasını suçlayamayız. Bizi asıl şaşırtan Q2'deki performans eksikliğimizdi. Genel olarak Q2'de lastik seçimimiz ve kırmızı bayrak çıkması bizi zorladı." dedi.

Kırmızı bayrağın çıkmasına sebep olan piste atılan fişek hakkında Russell, "Tabii ki taraftarlar burada inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. Fakat bu tarz şeylerle uğraşmak hoş değil. Seans sırf bu sebepten dolayı 10 dakika durduruldu. Bu konuda taraftarların biraz daha sağduyulu olmasını bekliyorum."

Red Bull ve Ferrari'nin durumu hakkında ise, "Elbette düzlüklerde onlar kadar hızlı değiliz. Özellikle yüksek hızlı virajlarda çok güçlüler. Max ve Red Bull bizim için çok hızlı, mücadelemiz şu an Ferrari ile." dedi.

Mercedes pilotu, sıralamalarda yaşadıkları talihsizliklere rağmen yarışta sıra kazanabileceklerini düşünüyor.

"6. sırada gridin kirli tarafından start almak zor olacak. Fakat yine de umutsuz değiliz. Kesinlikle hızlı bir aracımız var."

"Takım olarak, Spa'daki performansımızdan sonra daha umut verici bir noktada olmak harika. Elbette performans olarak hâlâ biraz gerideyiz, fakat burası kısa bir pist olduğu için farklar o kadar da büyük görünmüyor."

Russell, yarışta podyum için savaşmalarının mümkün olduğunu düşündüğünü de belirtti.

"Araç iyi hissettiriyor. Yarışta daha güçlü bir şekilde döneceğimizi düşünüyorum."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images